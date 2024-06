La noticia de los estudios con resultados desfavorables que recibió Juan Escobar preocupó a todo el mundo Toluca y a muchos aficionados de otros equipos, que a través de las redes dejaron mensajes de apoyo para el defensor, que deberá dejar la actividad por unos meses hasta recibir el alta médica.

En este contexto, en el transcurso del martes, allegados al zaguero central se expresaron públicamente para llevar tranquilidad a la parcialidad general y para contar detalles más esclarecedores en torno a la condición del ex Cruz Azul.

El hermano de Juan Escobar platicó de la salud del defensa:

Richard Escobar, hermano del jugador escarlata, envió un mensaje auspicioso tras el revuelo que se generó en las últimas horas. “Juan está bien, no es nada grave, nada para preocuparse, estamos tranquilos porque no es nada grave”, afirmó en conversación con la radio AM 650 de Paraguay.

Además, adelantó que el futbolista de los Diablos ya está camino a su país natal para seguir los pasos sugeridos por los médicos. “Va a venir a Paraguay y hacer reposo acá, llega hoy y va a estar con nosotros”, aseguró el familiar del zaguero que es pieza fundamental de la última línea.

Juan Escobar viaja a Sudamérica para hacer el correspondiente reposo [Foto: Getty]

El hermano agregó que tuvo una comunicación con el defensa y que él le confesó lo que le habría sucedido. “Recién hablé con él, se hizo tres estudios para la pretemporada: el primero salió mal, el segundo mejoró y el tercero mejor otra vez; Juan cree que es por una gripe que tuvo”, adujo Richard durante la entrevista con la prensa paraguaya, que también se mostró en alerta por la situación del futbolista de Toluca.

Por último, confirmó cómo serán los tiempos de recuperación de Escobar, más allá de lo comunicado oficialmente en el parte médico “Le dieron reposo de un mes y medio en Toluca, sería ese tiempo sin hacer nada, luego volverá a hacerse los análisis”, concluyó en el desenlace de la charla radial, respecto a la salud de su ser querido más cercano.