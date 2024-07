La novela del futuro de Maximiliano Araujo sumó un nuevo capítulo, que para la esperanza de muchos, podría ser el último, o al menos, por un tiempo. El protagonista de esta nueva página en torno al delantero de Toluca ha sido el propio entrenador Renato Paiva.

Es que el director técnico de los ‘Diablos Rojos’ dio a conocer una conversación íntima que mantuvo con el uruguayo y que revela mucho sobre el devenir de la carrera del futbolista charrúa, que viene de tener una magnífica Copa América y de atraer muchos interesados.

Renato aseguró en rueda de prensa que Araujo le habría asegurado que continuará en Toluca durante todo este segundo semestre, y que se encuentra entusiasmado por ya volver desde la concentración uruguaya a los entrenamientos del conjunto escarlata.

De acuerdo a lo manifestado por el timonel escarlata, las palabras de Maxi habrían sido: ‘Profesor, tengo una deuda por el tema de la salud del torneo anterior y ahora me siento volando, y quiero hacer un torneo espectacular con Toluca, porque estoy mirando el equipo que estamos armando, los objetivos, y quiero mucho estar ahí y ser parte de eso‘.

Maxi Araujo expresó su deseo de continuar en Toluca [Foto: Getty Images]

Paiva contó sus sensaciones de la plática y confesó que ya lo esperan en el plantel. “Me gustó mucho hablar con él y escucharlo, Maxi es de los nuestros, mucho se habla pero contamos con él“, reafirmó el DT de los ‘Diablos’, que viene de lograr su primera victoria en el Torneo Apertura ante FC Juárez.

El DT expresó que casi cuenta ‘como un refuerzo’ porque no necesita acondicionamiento, a diferencia de otros nombres que se han sumado. “En un día o dos estará llegando, él sí viene con ritmo de entrenamiento, no sólo ritmo sino ritmo de Bielsa, que no es nada bajo, jajaja“, dijo entre risas el entrenador, satisfecho con el grupo de jugadores con el que contará para el resto del campeonato.

Por último, Renato Paiva contempló que si Araujo ya se incorporar en las próximas horas, no habría problema en que esté disponible para la siguiente jornada. “Es un jugador que puede estar preparado para llegar y jugar, estamos esperando que se acople“, ratificó el entrenador, en referencia al juego de la tercera fecha, también en casa, ante Mazatlán.