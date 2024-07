En una de las novelas más extensas de este verano, el futuro de Maximiliano Araujo es la gran incógnita en la plantilla principal del Toluca, pensando en el grupo de futbolistas que afrontarán todo lo que resta del calendario del 2024, entre Liga MX y Leagues Cup.

Tal como ha reconocido el entrenador Renato Paiva de manera pública, las autoridades del club consideran que el uruguayo será vendido cuando regrese de la Copa América, pero su destino será apropiadamente elegido en común acuerdo entre el jugador y la institución.

En este escenario, en las últimas horas, el prestigioso Diario AS ha hecho trascender una noticia inédita: dos clubes de la Premier League abrieron conversaciones formales con Toluca para fichar al delantero que hoy se encuentra concentrado con la Selección Uruguaya.

De acuerdo al informe de su reportero Eduardo Burgos, los equipos ingleses que comenzaron a platicar con los ‘Diablos’ para llevarse a Maxi son el Aston Villa, que la próxima temporada jugará la Champions League, y el Nottingham Forest, que viene de salvarse del descenso en la última jornada.

Además, según la información del sitio, está en el radar de clubes del Big Six que aún no trascendieron y que aún no se habrían contactado con el conjunto escarlata ni para preguntar condiciones por una posible transferencia definitiva.

Ante los nuevos interesados, Toluca mantiene su postura: sólo se irá a cambio de 20 millones de euros limpios. Si algún club del extranjero alcanza esa cifra y al futbolista le convence deportivamente y en lo contractual, podrá dejar el equipo. Se vienen días agitados en las oficinas del Nemesio Díez.