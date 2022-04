Apenas unos días después de haberse enfrentado en la primera división española en el partido en el que el Mallorca venció al Atlético de Madrid, el director técnico mexicano Javier el Vasco Aguirre salió en defensa de su colega argentino Diego el Cholo Simeone, quien en los últimos tiempos ha sido muy criticado por su estilo de juego.

Días antes de la eliminación del Atlético de Madrid en los cuartos de final de las Champions League, Diego el Cholo Simeone ha estado bajo la lupa por su estilo rocoso y conservador. Los exfutbolistas Marco van Basten y Dean Sounders lanzaron severas críticas contra la forma de profesar el futbol del entrenador argentino.

"Cuando juega el Atlético de Madrid tendría más sentido cambiar de canal o ir a ver alguna película en Netflix", sentención el holandés Marco van Basten. Por su lado, el galés Dean Saunders fue más severo: "Si quieres estropear un partido de futbol, juega como el Atlético de Madrid. En realidad, intentan estropear el partido. Se sientan y esperan. Se llama futbol parásito: viven de tus errores".

Ante estas críticas, y en una muestra de respeto recíproco Javier el Vasco Aguirre defendió a Diego el Cholo Simeone: "Me parece que estamos faltando al respeto a un grandísimo entrenador, no puede ser la gente tan dura cuando es una persona trasparente y ha ganado todo. No es justo y yo le brindo todo mi apoyo. El Cholismo es un verbo. A pocos entrenadores le tratan como a él", dijo el entrenador mexicano en entrevista para Radio Marca.

Javier Aguirre habló sobre el Real Madrid

Con la experiencia de haber dirigido a los clubes españoles Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés y ahora Mallorca, Javier el Vasco Aguirre de la experiencia de enfrentar al Atlético de Madrid, una misión casi imposible: "El Madrid en su campo y con su gente y con 13 bajo la manga es poco menos que imposible derrotarle. Lo del Madrid ya se estudia en las escuelas de México o Estados Unidos. Me he enfrentado y lo he sufrido, los tienes que rematar bien rematados porque no hay manera".