Este viernes, Luuk de Jong le comunicó al Toluca que rechazaba la oferta de llegar a la Liga MX, en lo que hubiese significado el gran movimiento del mercado. La intención del atacante neerlandés es seguir en Europa para competir al máximo nivel y ganarse la convocatoria para el Mundial de Qatar 2022.

En conferencia de prensa, el propio Ignacio Ambriz aclaró que no hubo un contrato firmado con Luuk de Jong: "Era de las posibilidades que teníamos en el mercado, sí, siempre traer un jugador de Europa y de esa talla de los que se mencionaron, siempre va beneficiar al futbol mexicano, pero no hay nada concreto, no hay contratos firmados con ninguno de ellos".

Tras finalizar su etapa como cedido en Barcelona, donde marcó siete goles en 29 partidos, Luuk de Jong debe regresar a Sevilla, donde tiene un año más de contrato, pero allí, no será tenido en cuenta. La intención es la de negociarlo, e incluso el club español había aceptado la oferta del Toluca por cinco millones de dólares, antes de que el jugador rechazara el ofrecimiento pese a que iba a ser el jugador mejor pago de la plantilla.

De esta manera, tras cerrarle las puerta a los Diablos Rojos y no ser considerado en Sevilla, en Mundo Deportivo reportan que la principal opción de Luuk de Jong es la de regresar al PSV de su país, donde un buen rendimiento puede acercarlo al Mundial. La salvedad es que la oferta quizás no contente a Sevilla, ya que sería muy inferior a la que presentó Toluca. Aún así, también existiría una chance para que el delantero de 32 años continúe en otro equipo del futbol español.

PSV vuelve a la carga

El conjunto holandés ya dejó en claro su interés por Luuk de Jong: "Estamos en constante contacto con Luuk y de él dependerá principalmente que vuelva a Eindhoven. Que quede claro que la puerta siempre está abierta para él y que creemos en sus capacidades", explicó el Director Deportivo del club. El año pasado, PSV también intentó repatriarlo, pero el goleador se inclinó por la cesión en Barcelona.