Si alguien entiende el Madridismo y lo que representa, ese es Hugo Sánchez. El exdelantero mexicano es un apasionado del cuadro Merengue, opinando constantemente del equipo y manteniendo una fe intacta en que seguirán conquistando trofeos.

En el día a día del Real Madrid, la noticia más importante es la negativa de Kylian Mbappé para incorporarse a las filas del Santiago Bernabéu, optando por renovar con el Paris Saint-Germain hasta el 2025.

Lógicamente, Hugo no podía quedarse fuera de esta polémica, externando su punto de vista para Marca Claro sobre la novela del verano: "Todavía me cuesta trabajo saber si realmente él dijo que no o realmente dijo 'mejor me voy a esperar'. El decirle no al Real Madrid es imposible, no se le puede decir no al Real Madrid".

El Pentapichichi también aseguró que cree que su negativa no se dio por aspectos del futbol, apelando a otra explicación: "Yo creo que ha habido cosas extra deportivas, pueden ser temas familiares o políticos. En lo financiero, tener 100 ó 150 no hay tanta diferencia, pero creo que eso no habrá influido en su decisión, estando en el Real Madrid o en el PSG iba a ganar mucho dinero", aseguró.

RECIÉN CONVIVIÓ CON BENZEMA

La semana pasada, Sánchez Márquez estrenó su programa, teniendo como invitado a Karim Benzema. En el mismo, platicaron sobre Chicharito Hernández, Cristiano Ronaldo y algunos otros interesantes tópicos.