En el partido correspondiente a la Jornada 4 del Grupo F de la UEFA Europa League, el Feyenoord Rotterdam igualó 2-2 ante el Football Club Midtjylland en el Estadio De Kuip y su clasificación a la próxima fase está en el aire. Santiago Giménez, centrodelantero de la Selección Mexicana, fue titular y salió reemplazado en el segundo tiempo por Danilo.

Arne Slot, Director Técnico de los neerlandeses, le está dando muchísima confianza al Bebote, quien pudo jugar desde el inicio por segunda vez consecutiva. Sin embargo, en ambas se quedó sin anotar goles y dejó la sensación de no haber aprovechado las oportunidades. Contra el FC Twente fue reemplazado al minuto 79; mientras que esta noche salió al 77. Con esto, alcanzó los 5 cotejos sin convertir (el último tanto fue ante Sturm Graz el 15/09).

Si bien participó de forma directa en la jugada del 1-1 (da el pase para la asistencia de Sebastian Szymanski a Quinten Timber), no fue un buen partido para Santi y hasta se lo notó bastante molesto por no contar con ocasiones claras de gol. Estuvo impreciso con la pelota (registró 12 pérdidas y 6 pases errados) y solo pudo intentar un remate, el cual no fue a portería.

En cuanto al encuentro en sí, la visita comenzó ganando gracias a un verdadero golazo de Emiliano Martínez; pero los locales respondieron a través de Timber. Ya en el complemento, David Hancko puso en ventaja a los neerlandeses pero la alegría duró muy poco, ya que los daneses igualaron a través de Erik Sviatchenko. De esta manera, se repitió el resultado que habían registrado en la fecha anterior.

Con este empate, el Grupo F de la UEFA Europa League está prendido fuego a falta de solo dos jornadas para la definición. Feyenoord (+4) y Midtjylland (+3) alcanzaron los 5 puntos; mientras que Lazio (-2) y Sturm Graz (-5) se quedaron con 4 unidades, pero todavía deben jugar entre ellos en Italia. El fixture del equipo de Giménez: Sturm Graz en Austria y Lazio en Países Bajos.