¡La pelea, al rojo vivo! Este sábado 20 de diciembre se dio comienzo a una nueva fecha de la Premier League 2025-26. Con ¡ocho! partidos a lo largo del sábado, inició la jornada 17 del torneo de la Primera División de Inglaterra. A continuación, conoce cómo quedó la tabla de posiciones del campeonato luego de los juegos del día.

Los resultados del sábado en la Premier League 2025-26:

Lo más destacado de la jornada ha sido la gran victoria de Arsenal por 1-0 ante Everton en el Hill Dickinson Stadium. Gracias a un tanto tempranero de Viktor Gyökeres, los ‘Gunners’ obtuvieron tres puntos necesarios para la lucha por el título. Así, ganaron tres de los últimos cuatro encuentros en el certamen.

Otro de los platos importantes fue el contundente triunfo de Manchester City por 3-0 ante West Ham en el Etihad Stadium. El intratable Herling Haaland anotó por duplicado para los ‘Citizens’, para los cuales también convirtió un gol Tijjani Reinders. Con esta victoria, llevan siete al hilo entre todas las competencias.

Los otros marcadores finales de la fecha han sido: Newcastle 2-2 Chelsea, Wolverhampton 0-2 Brentford, Bournemouth 1-1 Burnley, Brighton 0-0 Sunderland, Tottenham 1-2 Liverpool y Leeds United 4-1 Crystal Palace. La decimoséptima jornada se completará con un juego el domingo y otro el lunes.

Arsenal celebró a domicilio y observa desde arriba [Foto: Getty]

¿Cómo quedaron Arsenal y Manchester City en la Premier League 2025-26?

Con su triunfo ante Everton, Arsenal se mantiene en el 1° lugar de la tabla de la liga inglesa, con 39 puntos. En lo que va de la temporada, el equipo de Mikel Arteta, ha cosechado doce victorias, tres empates y dos derrotas. Además, convirtió treintiún goles y recibió diez (+12 de diferencia de gol).

Mientras tanto, con su victoria ante West Ham, Manchester City continúa en el 2° puesto del campeonato, con 37 unidades. Hasta aquí, los dirigidos por Pep Guardiola suman doce triunfos, una igualdad y cuatro caídas. En la campaña marcaron cuarenta y un goles y encajaron dieciséis (+25 de DG).

La tabla de posiciones EN VIVO de la Premier League 2025-26: