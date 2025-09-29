Manchester City parece haber encontrado el rumbo luego de un difícil inicio. El conjunto Ciudadano solamente consiguió la Community Shield en la temporada 2024-25 y encaró el nuevo curso con la misión de cambiar esa mala imagen. Curiosamente, los pobres resultados del equipo coincidieron con la ausencia de Rodri, eje del equipo que ganó el Balón de Oro 2024 tras su excelente campaña en la 2023-24.

El mediocampista español sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha el 22 de septiembre de 2024, motivo por el cual incluso acudió a la ceremonia del Balón de Oro en muletas. Ya pasó más de un año de dicha lesión y el jugador de 29 años regresó a los terrenos. Sin embargo, en los últimos días le dio una pésima noticia a Pep Guardiola: sigue con dolores y no está listo para jugar.

Rodri se retira lesionado en septiembre de 2024 (GETTY IMAGES)

Así lo reveló el propio estratega del City en la rueda de prensa posterior a la goleada sobre Burnley por Premier League, partido que Rodri se perdió tras bajarse a último momento de la convocatoria. Cuando a Pep le consultaron el motivo de la ausencia del español, reveló: “En el entrenamiento, Rodri me dijo: ‘No puedo jugar. Tengo mucho dolor en mi rodilla, no puedo jugar'”.

¿Se pierde el partido contra AS Mónaco?

Manchester City visita a AS Mónaco este miércoles por la Jornada 2 de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2024-25. No obstante, tomando en cuenta las últimas declaraciones de Pep Guardiola, todo apunta a que Rodri no será parte de la convocatoria. Habrá que estar atento a los pasos a seguir, ya que el exjugador de Villarreal y Atlético de Madrid podría volver a ausentarse de los terrenos por un largo tiempo si continúan los dolores en la rodilla que se lesionó hace más de un año.

Calendario de Manchester City en octubre

AS Mónaco – UEFA Champions League | Miércoles 1 de octubre

– UEFA Champions League | Miércoles 1 de octubre Brentford – Premier League | Domingo 5 de octubre

– Premier League | Domingo 5 de octubre Everton – Premier League | Sábado 18 de octubre

– Premier League | Sábado 18 de octubre Villarreal – UEFA Champions League | Martes 21 de octubre

– UEFA Champions League | Martes 21 de octubre Aston Villa – Premier League | Domingo 26 de octubre

– Premier League | Domingo 26 de octubre Swansea – EFL Cup | Miércoles 29 de octubre

