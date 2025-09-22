En el marco de la jornada de lunes 22 de septiembre, se llevará a cabo una nueva edición de la ceremonia de premiación del Balón de Oro, el prestigioso premio que reconoce al mejor futbolista de la pasada temporada. La expectativa crece tras la cuenta regresiva.
En ese sentido, un nuevo futbolista ganará el premio por primera vez ya que todos los que supieron ganarlo hace poco no están nominado y el actual ganador no está entre los favoritos. Con Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Luka Modric, Karim Benzema y Rodrigo Hernández fuera de carrera, la ilusión es grande.
Precisamente con el último ganador, jugador de Manchester City, sucedió un hecho puntual. Y es que el club de la ciudad de Manchester realizó un posteo en sus redes sociales, más precisamente en ‘X’, con un claro mensaje: “Uno que supo cuidarlo bien“.
Si bien puede parece un posteo inocente, también le sirve al club para recordarle a todos sobre quién es el último ganador y un mensaje también a Vinicius Jr, delantero del Real Madrid, con el que Rodri peleó hasta último momento para quedarse con el galardón.
Cabe recordar que desde el seno de los Merengues les habían hecho saber que el brasileño no sería el ganador del premio. Ante esto, nadie de la institución fue a la gala en modo de protesta al no estar de acuerdo en premia al mediocentro español.
Lista de candidatos al Balón de Oro 2025
- Ousmane Dembélé (Francia, PSG)
- Lamine Yamal (España, Barcelona)
- Vitinha (Portugal, PSG)
- Raphinha (Brasil, Barcelona)
- Mohamed Salah (Egipto, Liverpool)
- Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)
- Achraf Hakimi (Marruecos, PSG)
- Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid)
- Vinicius Jr. (Brasil, Real Madrid)
- Erling Haaland (Noruega, Manchester City)
- Harry Kane (Inglaterra, Bayern Munich)
- Florian Wirtz (Alemania, Bayer Leverkusen / Liverpool)
- Lautaro Martínez (Argentina, Inter de Milán)
- Robert Lewandowski (Polonia, Barcelona)
- Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool)
- Declan Rice (Inglaterra, Arsenal)
- Virgil van Dijk (Países Bajos, Liverpool)
- Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli / PSG)
- Pedri (España, Barcelona)
- Fabián Ruiz (España, PSG)
- Joao Neves (Portugal, PSG)
- Viktor Gyokeres (Suecia, Sporting Lisboa / Arsenal)
- Nuno Mendes (Portugal, PSG)
- Denzel Dumfries (Países Bajos, Inter de Milán)
- Cole Palmer (Inglaterra, Chelsea)
- Michael Olise (Francia, Bayern Munich)
- Désiré Doué (Francia, PSG)
- Gianluigi Donnarumma (Italia, PSG / Manchester City)
- Scott McTominay (Escocia, Napoli)
- Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund)