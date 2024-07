¿Cuántas veces ganó Inglaterra la Eurocopa en su historia?

Inglaterra no ha tenido el protagonismo que podría esperarse en la historia de la Eurocopa.

Históricamente, la Selección de Inglaterra no ha tenido las grandes conquistas que uno podría imaginarse. De hecho, su palmarés no es tan amplio como lo debería si se tiene en cuenta la importancia que ha tenido el país en el futbol. Tal es así que la Eurocopa no ha sido un fuerte para el equipo de la rosa.

ver también Francia vs Países Bajos: ¿Por qué no se jugó el partido por el tercer lugar de la Eurocopa 2024?

En los últimos tiempos, Inglaterra se ha convertido en una de las selecciones más atractivas, al menos desde los jugadores. Sin embargo, lo cierto es que los títulos le han sido esquivos, y ha tenido la desgracia de perder una final reciente: la de la Eurocopa de 2020, frente a Italia.

La buena noticia para el conjunto inglés tendrá una revancha en esta Eurocopa 2024. Con la misma, buscará ponerle fin a la sequía de títulos y, además, incorporar un nuevo título a su palmarés.

ver también La historia detrás de la foto viral entre Lionel Messi y Lamine Yamal

¿Cuántas veces ganó Inglaterra la Eurocopa?

A lo largo de su historia, Inglaterra no consiguió ganar nunca la Eurocopa. La vez que más cerca estuvo fue en 2020, cuando llegó a la final frente a Italia. Anteriormente, había conseguido solamente dos terceros puestos, en 1968 y 1996.

Inglaterra perdió la final de la Eurocopa 2020 frente a Italia (IMAGO)

Es decir, a pesar de ser uno de los países que más ha influenciado al futbol, y pese a siempre haber tenido una de las mejores ligas del planeta, Inglaterra no ha conseguido ganar ninguna vez en Europa. Sin lugar a dudas, un dato que puede sorprender a muchos.

Publicidad

Publicidad

¿Qué títulos tiene la Selección de Inglaterra?

En total, Inglaterra tiene solamente tres conquistas: la Copa del Mundo de 1966 y los Juegos Olímpicos de 1908 y 1912. A su vez, cuenta con un subcampeonato en la Eurocopa de 2020 y tres bronces: dos en Eurocopas y uno en Nations League.