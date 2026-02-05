Es tendencia:
Nelson Deossa discute con Marc Bartra tras desatención defensiva en Real Betis vs. Atlético Madrid

La discusión entre el volante colombiano y el defensa español en el primer gol de los Colchoneros ante los Verdiblancos.

Por Agustín Zabaleta

En el marco de los Cuartos de Final de la edición 2025-26 de la Copa del Rey, Betis enfrentaba a Atlético Madrid en el Estadio La Cartuja de Sevilla con la clara intención de dar la sorpresa y clasificarse a las Semifinales del torneo nacional, donde ya esperan Barcelona, Athletic Bilbao y Real Sociedad.

Sin embargo, todo se torció para los Verdiblancos por el primer gol tempranero del compromiso. Tras un centro desde un tiro de esquina, David Hancko abrió el marcador a los 12 minutos de partidos. Esto desencadenó una extraña discusión en pleno campo de juego.

Tweet placeholder

Y es el volante colombiano Nelson Deossa se lo vio haciéndole reclamos al defensa español Marc Bartra justo despúes de la primera anotación de los Colchoneros. Pero peor, luego cayeron dos goles más para ir al entretiempo 3-0 tras que marquen Giuliano Simeone y Ademola Lookman.

