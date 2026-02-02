El ciclo de Álvaro Fidalgo en América llegó a su fin de manera repentina. Inesperado, el español seguirá su carrera en el Betis de España. Consumado el traspaso, el volante se dio el tiempo de realizar una sentida despedida en sus redes sociales.

Vía Instagrama, así saludó a todo América: “El 1 de febrero de 2021 me monté en el avión con muchos objetivos, crecer, disfrutar, trascender y ganarme el cariño de un club gigante con millones de aficionados. Tenía una idea del equipo y el país al que llegaba, pero todo superó mis expectativas y las de cualquiera de vosotros. Hoy me toca despedirme“.

Y continuó: “Pero lo que más feliz me hace, es que siento que me gané el cariño de cada uno de vosotros. Que me recordéis como una buena persona y como un profesional desde el primer al último día, sin duda, eso para mí siempre será lo más importante“.

Por otro lado, le habló a los seguidores de las Águilas: “La afición, que os puedo decir, un vínculo único, os he leído cada día, las cosas buenas y cada crítica constructiva, a todos, sin excepción. En los momentos malos estuvisteis conmigo y os prometí que nunca me iría sin ser Campeón. Hoy me voy, pero se que vienen conmigo. Porque una parte de mi se queda aquí. Entregué el corazón desde el primer día al club“.

Y finalizó: “Me voy del América, pero el América, su mentalidad, exigencia y grandeza estará presente en mi y en cada paso que de en mi carrera.

No es un adiós, si antes lo tenía claro, después de estos días lo tengo más aún, volveremos a encontrarnos, porque esta es mi casa. Es el club de mi vida y lo va a ser siempre“.

¿Cómo fue el ciclo de Álvaro Fidalgo en América?

Desde su arribo en 2021 hasta su actual salida, el jugador de 28 años fue parte de 227 compromisos con la Águilas, siendo titular en 203 de los mismos. Anotó 22 goles y realizó 30 asistencias, dejando entrever la importancia de su labor en el equipo.

