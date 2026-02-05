Luego de su repentina salida del futbol mexicano, Álvaro Fidalgo hizo prontamente su presentación en Betis, en su regreso a España. Apenas un par de días después de haberse despedido de la afición azulcrema, el mediocampista sumó sus primeros minutos en el cuadro verdiblanco. Eso sí, seguramente no fue el debut que soñó en la previa.

Consciente de las virtudes de su fichaje, Manuel Pellegrini mandó al campo al ‘Maguito’ en el entretiempo. No obstante, el contexto que le dio al naturalizado mexicano no fue el mejor: para entonces, Betis ya perdía 0-3 con Atlético de Madrid. Tales circunstancias limitaron las posibilidades de que el volante pudiese mostrar todas sus credenciales.

De hecho, a los quince minutos de su ingreso, Atlético Madrid marcó otro gol en este partido único de los cuartos de final de la Copa del Rey. Con la serie liquidada en el primer tiempo de la llave, la visita ‘durmió’ el encuentro en el complemento. Así, el complemento tuvo muy poco del Betis que fue azotado anímicamente.

Para colmo, en el cierre del compromiso, Thiago Almada selló la paliza y Betis cayó por ¡5-0! como local, yéndose abucheado por la afición que quedaba. Muchos fanáticos se fueron marchando del estadio con el correr del segundo tiempo, observando que el equipo no tenía respuesta a los golpes. Álvaro Fidalgo se fue con la cabeza gacha, más allá de no tener mucha responsabilidad.

Álvaro Fidalgo y sus primeros toques en España [Foto: Betis]

Los números de Álvaro Fidalgo en su debut con Real Betis:

Estas fueron las estadísticas del primer partido del ‘Maguito’ con la playera verdiblanca tras su salida del América:

45 minutos jugados.

minutos jugados. 38 toques.

toques. 24/26 pases precisos [92%]

pases precisos [92%] 3/3 envíos largos precisos [100%]

envíos largos precisos [100%] 2/3 gambetas exitosas [67%]

gambetas exitosas [67%] 4/6 duelos ganados [67%]

duelos ganados [67%] 3 pases a campo rival.

pases a campo rival. 3 contribuciones defensivas exitosas.

contribuciones defensivas exitosas. 2 recuperaciones.

recuperaciones. 2 intercepciones.

intercepciones. 1 despeje.

despeje. 1 remate.

Durante toda su participación en la etapa final, los aficionados del América mostraron su apoyo en redes sociales a Álvaro Fidalgo. Fieles como siempre y aún más con quienes fueron agradecidos y le dieron alegrías al club americanista, siguieron de cerca el estreno. El próximo partido del volante con Betis será… ¡ante Atlético Madrid otra vez! pero por LaLiga y en el Wanda Metropolitano. ¿Será su primera titularidad?

