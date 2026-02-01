Para muchos en Rayados, una de las partidas tristes fue la de Nelson Deossa, el futbolista decidió irse a cumplir su sueño de ir al futbol de Europa y en estos momentos está viviendo un buen paso en el Real Betis, pero en algo totalmente inesperado, fue él, tras su paso en la Liga MX con Monterrey quien le dio la bienvenida a Álvaro Fidalgo.

El exfutbolista del conjunto regio tuvo grandes momentos estando en el equipo mexicano, pero uno de los rivales a los que se midió y que no le dejaron buenos recuerdos fue precisamente el Club América, puesto que había sido un equipo que incluso les arrancó un campeonato y que fue precisamente “El Maguito” quien disfrutó parte de ese título.

Pero este domingo se confirmó la salida del jugador español del conjunto azulcrema e inmediatamente al darle la despedida el propio equipo etiquetó al Real Betis, club en el que ahora milita Deossa, fue así que con una serie de publicaciones se le dio la bienvenida a Fidalgo y precisamente Nelson le dedicó unas breves palabras.

Publicidad

Publicidad

El primer video que compartió la escuadra sevillana fue una de Nelson con al leyenda: “Parece que Nelson Deossa se nos adelantó”, ahí el jugador sale dándole “seguir” a su cuenta de Instagram y le preguntan: ¿Quién es?, por lo que él responde: “Maguito Fidalgo, aquí te esperamos, mi hermano”, confirmando así su llegada.

Tweet placeholder

De ahí se llegaron una serie de posteos del Real Betis, ahora aunque nadie lo esperaba ambos futbolistas estarán jugando en el Viejo Continente juntos, algo que nunca se espero en la Liga MX. Tanto Deossa como Fidalgo formarán parte del mediocampo del conjunto verdiblanco siendo un poderío importante dentro de esa plantilla.

Publicidad

Publicidad

En síntesis