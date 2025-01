El Liverpool líder de copa y campeonato no tendrá un desafío nada sencillo en esta 21° jornada de la Premier League, cuando este martes 14 de enero le toque enfrentar ni más ni menos que a uno de sus más inmediatos perseguidores: el Nottingham Forest, con el que tendrá que medirse en condición de visitante.

Para este compromiso trascendental, donde el local puede recortar la ventaja o la visita ampliar la diferencia con su escolta, Nuno Espírito Santo y Arne Slot pondrán 100% titulares, dejando de lado sus demás juegos cercanos del apretado calendario que tienen que afrontar todos los equipos británicos.

Sin embargo, en esa preparación, la lista de convocados de los ‘Reds’ dejó fuera a uno de los futbolistas importantes del Liverpool: la principal sorpresa de la nómina del puntero es la ausencia de Darwin Núñez, que no participará del encuentro en City Ground desde el arranque ni en el segundo tiempo.

Darwin Núñez es baja en Liverpool y no juega de titular ni tampoco irá al banco este martes ya que se encuentra suspendido. El delantero uruguayo llegó a la quinta amonestación, recibida en el último partido ante Manchester United, y no está habilitado para jugar ante Nottingham Forest por la Jornada 21.

Con la baja de Darwin Núñez, el centrodelantero titular del equipo de Slot para visitar al perseguidor Forest será el neerlandés Cody Gakpo, que compartirá el tridente de ataque con el egipcio Mohamed Salah y el colombiano Luis Díaz, los atacantes que más vienen teniendo minutos desde la llegada del nuevo DT.

Liverpool respalda a Darwin Núñez y rechaza millonaria oferta:

En una noticia que da la vuelta al mundo, en las últimas horas, los ‘Reds’ desecharon una propuesta de ¡83 millones de euros! del Al-Hilal de Arabia Saudita, que pretendía adquirir la ficha del uruguayo. Según el reporte de Sam McGuire, periodista británico que destapó la novedad, Liverpool no piensa dejarlo ir pese a que todavía no ha dado su mejor versión, aunque el jugador no cierra del todo las puertas al futbol asiático.