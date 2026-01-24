¿Por qué no juega Aurélien Tchouaméni en Villarreal vs. Real Madrid por LaLiga 2025-26?

Real Madrid tiene la oportunidad de recuperar la cima de la tabla de LaLiga de España 2025-26, de manera provisoria, si sale victorioso de su visita al Villarreal por la Jornada 21. La Casa Blanca se encuentra a un punto de Barcelona y debe sumar para -al menos- alcanzarlo a la espera de que los culés reciban a Real Oviedo.

Por eso, Álvaro Arbeloa deberá poner lo mejor que tiene a disposición en busca de los tres puntos. Sin embargo, hay un titular indiscutido que no figura ni siquiera en la lista de convocados para el partido de este sábado contra el Submarino Amarillo: Aurélien Tchouaméni.

Tchouaméni no podrá jugar contra Villarreal (GETTY IMAGES)

¿Por qué no juega Tchouaméni en Villarreal vs. Real Madrid?

El mediocampista francés Aurélien Tchouaméni no jugará este sábado en Villarreal vs. Real Madrid debido a que recibió una tarjeta amarilla en la jornada pasada ante Levante y llegó al límite de amonestaciones, motivo por el cual debe cumplir una fecha de sanción.

Es en este contexto que el exjugador de Bordeaux no figura ni siquiera en la lista de convocados. Su lugar en la alineación titular del Merengue será ocupado por Arda Güller.