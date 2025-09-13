Es tendencia:
logotipo del encabezado
LaLiga

¿Por qué no juega Thiago Almada en Atlético de Madrid vs. Villarreal por la Jornada 4 de LaLiga 2025-26?

Thiago Almada no está presente en el partido de este sábado. Conoce el motivo de la ausencia del argentino.

Por Patricio Hechem

Thiago Almada no juega ante Villarreal
© Getty ImagesThiago Almada no juega ante Villarreal

Atlético de Madrid recibe este sábado al Villarreal en el Riyadh Air Metropolitano por la cuarta jornada de LaLiga. Es el primer partido del conjunto español luego de lo que fue la Fecha FIFA de septiembre y en unos días el Colchonero debutará en la UEFA Champions League.

El equipo de Diego Simeone no comenzó de buena manera la temporada y de hecho todavía no pudo ganar en LaLiga. El Atlético de Madrid buscará su primera victoria frente a un rival difícil como lo es el Villarreal y además tendrá que intentarlo sin una de sus figuras, Thiago Almada.

El enganche argentino es uno de los flamantes fichajes del Atlético de Madrid y ha sido una de las noticias positivas del conjunto español en este inicio de temporada. Sin embargo, Diego Simeone no podrá alinear a Thiago Almada por lesión.

Publicidad

Los detalles de la lesión de Thiago Almada

De acuerdo al comunicado del Atlético de Madrid, el enganche sufrió una lesión muscular en la pierna derecha durante su estadía con la Selección Argentina en la Fecha FIFA. Thiago Almada fue titular en la victoria por 3-0 ante Venezuela, pero luego se ausentó en la derrota con Ecuador.

De esta manera, Diego Simeone perderá por aproximadamente un mes a uno de sus refuerzos. El entrenador ya no había contado en los últimos partidos con Álex Baena, otro nuevo fichaje, y de esta manera el Atlético de Madrid no puede alinear su 11 ideal en este comienzo de temporada.

patricio hechem
Patricio Hechem
Lee también
¿Por qué no juegan Valverde y Mastantuono en Real Sociedad vs. Real Madrid?
Futbol Internacional

¿Por qué no juegan Valverde y Mastantuono en Real Sociedad vs. Real Madrid?

Las alineaciones de Atlético de Madrid vs. Villarreal por LaLiga
UEFA

Las alineaciones de Atlético de Madrid vs. Villarreal por LaLiga

De superar un cáncer a recibir una suspensión de 10 meses por dopaje
Futbol Internacional

De superar un cáncer a recibir una suspensión de 10 meses por dopaje

Las alineaciones de Toluca vs. Club Puebla por el Apertura 2025
Liga MX

Las alineaciones de Toluca vs. Club Puebla por el Apertura 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo