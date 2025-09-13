Atlético de Madrid recibe este sábado al Villarreal en el Riyadh Air Metropolitano por la cuarta jornada de LaLiga. Es el primer partido del conjunto español luego de lo que fue la Fecha FIFA de septiembre y en unos días el Colchonero debutará en la UEFA Champions League.

El equipo de Diego Simeone no comenzó de buena manera la temporada y de hecho todavía no pudo ganar en LaLiga. El Atlético de Madrid buscará su primera victoria frente a un rival difícil como lo es el Villarreal y además tendrá que intentarlo sin una de sus figuras, Thiago Almada.

El enganche argentino es uno de los flamantes fichajes del Atlético de Madrid y ha sido una de las noticias positivas del conjunto español en este inicio de temporada. Sin embargo, Diego Simeone no podrá alinear a Thiago Almada por lesión.

Publicidad

Publicidad

Los detalles de la lesión de Thiago Almada

De acuerdo al comunicado del Atlético de Madrid, el enganche sufrió una lesión muscular en la pierna derecha durante su estadía con la Selección Argentina en la Fecha FIFA. Thiago Almada fue titular en la victoria por 3-0 ante Venezuela, pero luego se ausentó en la derrota con Ecuador.

De esta manera, Diego Simeone perderá por aproximadamente un mes a uno de sus refuerzos. El entrenador ya no había contado en los últimos partidos con Álex Baena, otro nuevo fichaje, y de esta manera el Atlético de Madrid no puede alinear su 11 ideal en este comienzo de temporada.