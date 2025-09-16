La primera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-2026 se puso en marcha este martes y ya cuenta con un insólito osotote. El encargado de protagonizarlo fue Luiz Júnior, portero de Villarreal, a quien se le escapó el balón de las manos de manera inexplicable en el juego entre el Submarino Amarillo y Tottenham en Londres para darle la ventaja por 1-0 al equipo británico.

El brasileño de 24 años se encargó de darle notoriedad a una jugada que parecía intrascendente. Todo comenzó a los tres minutos del primer tiempo con una recuperación del conjunto local en campo propio, tras la cual ocurrió una rápida transición que finalizó con un centro a priori inofensivo. Lejos de desactivar el peligro, el guardameta soltó el esférico y permitió que este ingresara lentamente por inercia en su portería.

Cabe destacar que el sudamericano está disputando su segunda temporada en Villarreal, club al cual llegó en el verano del 2024 desde Famalicao de Portugal. Este encuentro, además, marca su debut en UEFA Champions League tras haber jugado 19 partidos en la temporada 2024-2025 y cuatro en el actual curso 2025-2026.

Vale recordar que esta es la segunda temporada en la que la UEFA Champions League se disputa bajo el formato de fase de liga. La misma cuenta con 36 equipos participantes que buscarán su clasificación a las instancias de eliminación directa en ocho partidos. Los primeros ocho de la clasificación irán a los octavos de final de manera directa, mientras que del 9° al 24° accederán al repechaje. Los últimos 12 quedarán eliminados.