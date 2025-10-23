Si a un fanático del futbol pero que no sigue de cerca el día a día de la Liga MX le preguntan ‘cuál es el equipo mexicano con más figuras‘, casi con total certeza responderá Monterrey: el club regiomontano ha sido noticia en los últimos mercados de fichajes por los nombres de calidad que ha incorporado, y eso también le ha dado una mayor popularidad internacional.

Y no sólo son los futbolistas a los que ha podido contratar, sino que también hay otras figuras mundiales con las que negoció y no llegó a un acuerdo, por diferentes circunstancias que se pueden presentar en un libro de pases. Un caso como este ha salido a la luz en las últimas horas, con la particularidad de que fue el propio protagonista quien lo ha destapado.

Es el caso de Ayoze Pérez, delantero de 32 años que se está luciendo en el Villarreal y que ha tenido varias convocatorias a la Selección Española. El atacante que también tiene pasado en Tenerife, Newcastle, Leicester City y Betis, reveló que mantuvo pláticas con Rayados para sumarse en verano, aunque se frustró el pase por voluntad del propio futbolista.

Ayoze Pérez, de buenos números en Villarreal de España [Foto: Getty]

“Hubo acercamientos, la verdad que sí, hubo acercamientos por ambas partes, y al final se decidió otra cosa, pero sí cabía la posibilidad de haber optado, al final los caminos no se cruzaron, tomé otra decisión“, explicó el español en una entrevista con FOX. Es cierto, esa decisión luego no lo acompañó: desde el ‘no’ a Tato Noriega y Monterrey, ha estado más tiempo afuera por lesiones musculares que jugando.

En este sentido, el jugador del Villarreal se deshizo en elogios para la Liga MX, donde muchos futbolistas con los que compartió equipo sí han optado por ir. “El futbol mexicano, de años para acá, fue cogiendo ese valor, ese encanto, y jugadores lo están demostrando, mi ex compañero Canales, Sergio Ramos, Ocampos, etcétera, son muchos los jugadores que están optando por ir allí, una liga atractiva, que va creciendo, que está mejorando y que tiene equipos que son históricos en el país y que están muy bien reconocidos en el resto del mundo“, se explayó Ayoze Pérez, que actualmente está en rehabilitación de esas molestias que lo azotaron desde el pasado verano a esta parte y espera volver pronto.

Lo que nadie podrá negar, más allá de esta actualidad desafortunada con las cuestiones físicas, es que estaba bien apuntado: suma 22 goles y 4 asistencias en 36 presentaciones desde su llegada a Villarreal, donde disputó 2.208 minutos (apenas 24 partidos completos). Finalmente, como Ayoze Pérez no pudo llegar, Rayados negoció de manera express y fichó a Anthony Martial, que continúa buscando adaptarse de la mejor manera al Monterrey.

