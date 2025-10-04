Real Madrid buscará retomar la senda de la victoria en LaLiga de España este sábado desde las 13:00 (horario del centro de México) ante Villarreal. La Casa Blanca recibe al Submarino Amarillo en el estadio Santiago Bernabéu por la Jornada 8 con el objetivo de volver a sumar de a tres en el torneo doméstico luego de lo que fue la dura caída por 5-2 en el derby contra Atlético de Madrid.

El equipo comandado por Xabi Alonso ya pudo desquitarse en la UEFA Champions League con la goleada por 5-0 sobre Kairat Almaty, pero ahora tienen la posibilidad de dar un golpe de autoridad contra Villarreal, tercero en la tabla de posiciones y perseguidor más cercano del Madrid. Para ello, necesitarán que Kylian Mbappé siga en estado de gracia.

En la misma línea, si el Real sale victorioso del partido recuperará la cima de LaLiga hasta que Barcelona juegue su partido contra Sevilla. Solamente un punto separa al conjunto culé del Merengue y se espera una lucha reñida durante toda la temporada 2025-26 por el campeonato liguero español.

Probable alineación de Real Madrid

Thibaut Courtois

Raúl Asencio

Eder Militao

Dean Huijsen

Álvaro Carreras

Federico Valverde

Aurélien Tchouaméni

Arda Güler

Franco Mastantuono

Vinicius

Kylian Mbappé

DT: Xabi Alonso

El último partido entre Real Madrid y Villarreal (GETTY IMAGES)

Probable alineación de Villarreal