España no pasó del empate ante Serbia en el marco de la primera jornada del Grupo D de la UEFA Nations League. La Roja viene de consagrarse como la mejor selección de su continente en la Eurocopa 2024, pero no pudo sumar de a tres en el estreno de la fecha FIFA de septiembre.

No obstante, este domingo tendrá una nueva oportunidad en su visita a Suiza. Este país sorprendió en la Euro al eliminar a Italia en octavos de final y estuvo muy cerca de hacer lo mismo con Inglaterra en cuartos, pero terminó perdiendo por penales.

Ahora bien, aunque España llega como favorita para el cotejo que comenzará a las 12:45 hs (CDMX) en Ginebra, llega diezmado. Puntualmente, Luis de la Fuente no podrá contar con una de sus figuras: Dani Olmo.

Dani Olmo sufrió un golp en la rodilla contra Serbia (IMAGO)

¿Por qué no juega Dani Olmo en Suiza vs. España por la UEFA Nations League?

Dani Olmo no juega en Suiza vs. España porque sufrió un fuerte golpe en la rodilla durante el encuentro contra Serbia. Si bien la zona no se encuentra comprometida, lo cierto es que el flamante refuerzo del Barcelona no se ha recuperado del todo y De la Fuente prefirió resguardarlo por precaución.

Olmo le había convertido a Georgia, Alemania (cuartos de final) y Francia (semifinales) en la Eurocopa 2024, por lo que se trata, sin lugar a dudas, de una baja más que sensible para España.

