¿Por qué no juega Isco en Real Madrid vs. Betis por LaLiga 2025-26?

Isco Alarcón no juega con Betis ante Real Madrid. El motivo de la ausencia del español.

Por Patricio Hechem

Isco no juega con Betis ante Real Madrid

Real Madrid y Betis se enfrentan este domingo 4 de enero en lo que será el primer partido para ambos en el año. El encuentro, correspondiente a la Jornada 18 de LaLiga, se lleva a cabo en el Santiago Bernabéu y comienza a partir de las 09:30hs (CDMX).

En la previa se espera que sea un partido atractivo porque son dos equipos que buscan el protagonismo. Sin embargo, el juego está marcado por algunas ausencias importantes en ambos clubes, como por ejemplo la de Isco Alarcón en el Betis.

La lesión de Isco Alarcón

Isco no está presente en el juego ante Real Madrid por lesión. El español se lesionó el tobillo derecho en noviembre luego de una desafortunada acción, en la que su propio compañero Sofyan Amrabat lo terminó golpeando en un partido contra Utrecht por la Europa League.

El centrocampista del Betis no solo que no ha podido recuperarse sino que el lunes pasado Isco pasó por el quirófano para realizarse una cirugía en el tobillo derecho. El club informó que el español se hizo una limpieza articular en la zona afectada para rehabilitarse al 100% de la lesión.

Aunque el Betis no dio detalles de cuándo podría volver, se espera que como mínimo Isco esté un mes más ausente. El español ya había comenzado la temporada lesionado y solo pudo jugar 2 partidos con su equipo durante la campaña.

En síntesis

  • Isco Alarcón es baja ante Real Madrid tras someterse a una cirugía en el tobillo derecho.
  • El español se realizó una limpieza articular y estará fuera de las canchas por unas semanas más.
  • La lesión ocurrió en noviembre por un golpe de su compañero Sofyan Amrabat.
Patricio Hechem
