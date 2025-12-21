Este domingo una de las noticias que fue la sensación fue que el Real Betis le hizo una especie de homenaje a Sergio Canales, antes del partido entre la escuadra sevillana y el conjunto de Girona, donde fue acompañado por toda su familia. De esta manera, el jugador se mostró muy conmovido por ello, después del fracaso vivido en el Apertura 2025 con Rayados.

Allá, fue elogiado por Manuel Pellegrini, quien hizo pensar en que lo quería de vuelta en el equipo bético, pero sabía perfectamente que aún tiene un contrato con la escuadra regiomontana y no quiso hablar más al respecto, lo que sí es que dejó en claro la calidad que tiene y que no es una edad avanzada en la que está para seguir jugando.

El tema polémico aquí es que al llegar allá todo fue bueno y es un jugador muy respetado. Sin embargo, cuando culminó su participación en el torneo de la Liga MX, la afición de Monterrey se le fue con todo recalcando que no había hecho lo suficiente para que el equipo llegara a la final, incluso lo notaban “desaparecido” en la plantilla.

¿Se va al Real Betis?

Lo que ponía a pensar que tras este tipo de situaciones el jugador estaba con un pie fuera del equipo y que buscaba otras opciones, pero todo cambió cuando en DAZN le hicieron una entrevista al término del partido de hoy en LaLiga y lo cuestionaron sobre la posibilidad de que se fuera al Betis de nueva cuenta, por lo que la respuesta los dejó callados.

“Ahora mismo tengo contrato y estoy muy bien allí (Monterrey). Entonces, hasta ahí estamos”, apuntó. Luego de que lo orillaban a que se fuera con molestia del equipo, es por ello que aún cuando estaba en sus tierras decidió recordar al club que lo ha elegido y demostrando que se siente de la mejor manera vistiendo estos colores.

