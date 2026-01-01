Por la Jornada 17 de la temporada 2025-26 de Premier League, Sunderland y Manchester City se enfrentan este jueves 1° de enero desde las 14:00 horas (Ciudad de México) en el Stadium of Light de la ciudad de Sunderland. Ambos conjuntos van por la victoria para acercarse aún más a sus objetivos.

Publicidad

Publicidad

Para este encuentro, el estratega Pep Guardiola no contará en el equipo inicial con dos piezas que suelen ser titulares como son Josko Gvardiol y Rodri, que integrarán el banquillo. Sin información oficial por alguna lesión, se especula que las variantes son meramente tácticas.

¿Quiénes serán los reemplazos de Josko Gvardiol y Rodri en Sunderland vs. Manchester City?

Con esta noticia, los jugadores Nathan Aké y Nicolás González se suman al equipo titular. El primero se sumará a la zaga central que conformará junto a Ruben Dias, mientras que el segundo se posicionará de pivote con Phil Foden y Bernardo Silva en el mediocampo.

¿Cuál será la alineación de Manchester City vs. Sunderland sin Josko Gvardiol y Rodri?

Sin Josko Gvardiol y Rodri, el conjunto de celeste formará de la siguiente manera ante los Black Cats: Donnarumma; Nunes, Dias, Aké, O’Reilly; Silva, González, Foden; Savinho, Cherki; y Haaland.

Publicidad

Publicidad