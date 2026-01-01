Es tendencia:
¿Por qué no juega Josko Gvardiol y Rodri en Sunderland vs. Manchester City por la Jornada 19 de la Premier League 2025-26?

El defensor croata y el mediocentro español no serán parte del duelo de los Citizens ante los Black Cats por la Primera División de Inglaterra.

Por Agustín Zabaleta

Por la Jornada 17 de la temporada 2025-26 de Premier LeagueSunderland y Manchester City se enfrentan este jueves 1° de enero desde las 14:00 horas (Ciudad de México) en el Stadium of Light de la ciudad de Sunderland. Ambos conjuntos van por la victoria para acercarse aún más a sus objetivos.

Para este encuentro, el estratega Pep Guardiola no contará en el equipo inicial con dos piezas que suelen ser titulares como son Josko Gvardiol y Rodri, que integrarán el banquillo. Sin información oficial por alguna lesión, se especula que las variantes son meramente tácticas.

¿Quiénes serán los reemplazos de Josko Gvardiol y Rodri en Sunderland vs. Manchester City?  

Con esta noticia, los jugadores Nathan Aké y Nicolás González se suman al equipo titular. El primero se sumará a la zaga central que conformará junto a Ruben Dias, mientras que el segundo se posicionará de pivote con Phil Foden y Bernardo Silva en el mediocampo.

¿Cuál será la alineación de Manchester City vs. Sunderland sin Josko Gvardiol y Rodri?  

Sin Josko Gvardiol y Rodri, el conjunto de celeste formará de la siguiente manera ante los Black Cats: Donnarumma; Nunes, Dias, Aké, O’Reilly; Silva, González, Foden; Savinho, Cherki; y Haaland.

Agustín Zabaleta
