Que no les quepan dudas de que acabamos de vivir historia pura del mundo del futbol: Grimsby Town, equipo de la cuarta división de Inglaterra, escribió la página más importante desde su fundación y eliminó a Manchester United, ni más ni menos que uno de los gigantes del futbol del Reino Unido, de la Carabao Cup 2025 en la segunda ronda de la competencia.

Luego de que los ‘Red Devils’ hubiesen “evitado el papelón” en los noventa minutos, igualando sobre la hora un partido donde habían comenzado 0-2, el equipo de Ruben Amorim no pudo evitar el fracaso y cayó por penales, en una apasionante tanda que tuvo más de veinte remates desde los doce pasos, entre jugadores de una y otra escuadra.

Tras el tiro de Mbeumo al travesaño que decretó la clasificación del Grimsby Town a la siguiente fase, los fanáticos del conjunto local invadieron el campo de juego para celebrar una jornada histórica e inolvidable para el humilde equipo de la EFL League Two, el cuarto nivel del sistema de ligas del futbol inglés. Sí, no es un título ni un trofeo, pero para esos aficionados representa lo mismo que si lo hubiese sido.

El Blundell Park, casa del Grimbsy Town y anfitrión de esta noche que quedará para toda la vida en el recuerdo del club, cuenta con una capacidad para apenas ¡9 mil espectadores!, de los cuales para colmo hoy había todavía menos del local, por la presencia también de simpatizantes del Manchester United, que se llevaron otra desgracia más de las tantas que vivieron en el último tiempo.

Este miércoles no dormirá nadie en Cleethorpes, distrito de North East Lincolshire, donde nació este modesto equipo que tiene 147 años de vida. Los fanáticos, que viven uno de los mejores días como afición, se quedarán hasta largas horas de la noche acompañando a los jugadores y agradeciendo por hacer historia para este Grimbsy Town que irá por un nuevo capítulo en la Carabao Cup.

Por su parte, la agonía del Manchester United parece no tener fin: pasan los jugadores, pasan los entrenadores, pasan los libros de pases, pero las manchas a los libros de una institución que supo ser modelo no dejan de caer. Alejándose cada vez más del legado de Sir Alex, los ‘Red Devils’ tendrán que hacer un giro de 180 grados para salir de un momento decadente que ya lleva casi dos décadas.