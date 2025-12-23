El ‘Boxing Day’ se ha convertido con el paso de los años en uno de los eventos más tradicionales de cada temporada de la Premier League en Inglaterra. Se trata de una jornada especial no sólo para los británicos, que concurren en familia a los estadios, sino para los fanáticos de todo el mundo, que dedican su día a ver el mejor futbol del planeta.

Esta costumbre se celebra el 26 de diciembre de cada año, donde la organización del torneo suele programar muchos partidos, uno detrás del otro. Desde el turno más tempranero de la tarde hasta el último turno de la noche, se juegan consecutivamente y en algunos casos en simultáneo, varios compromisos en distintas canchas.

No obstante, en este 2025 será un día atípico respecto a las últimas ediciones de esta fecha tradicional en Reino Unido, por motivos ajenos que forzarán a modificar lo planeado. Las autoridades de la Premier League dispusieron cambios para esta efeméride en esta temporada, por lo que los aficionados no podrán disfrutar al máximo como en otros casos.

Manchester United y Newcastle se cruzan en el único juego del viernes [Foto: Getty]

Este próximo 26/12, sólo se disputará un único partido: Manchester United vs. Newcastle. Únicamente Old Trafford será anfitrión de esta festividad inglesa, con decenas de miles de aficionados que recorrerán las calles hasta ocupar el Teatro de los Sueños. No habrá otras propuestas deportivas estipuladas para la jornada posterior al feriado de Navidad.

En esta oportunidad, como el ‘Boxing Day’ cae viernes y no entre-semana, no se recargará de encuentros. El fin de semana hay siete partidos dispuestos para el sábado y dos más para el domingo, por lo que por motivos de calendario, el evento especial no será como habitualmente. Generalmente, este día cae entre-semana y hay tiempo suficiente entre una fecha y otra como para acomodar los juegos.

El partido entre Manchester United y Newcastle, el único del Boxing Day 2025, se llevará a cabo a partir de las 14.00 horas del Centro de México. Una vez concluido, la jornada de la Premier League se reanudará recién el sábado desde las 09.30 horas de la mañana. Los fanáticos tendrán que esperar para disfrutar las propuestas de la liga inglesa y no tendrán un viernes extenso.

