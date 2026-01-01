Es tendencia:
Las alineaciones de Sunderland vs. Manchester City por la Premier League 2025-26

Los Gatos Negros reciben a los Ciudadanos en el Stadium of Light para ponerle el broche a la Jornada 19.

Por Leandro Barraza

La jornada 19 de la Premier League 2025-26 se cierra este jueves 1° de enero con el choque entre Sunderland y Manchester City en el Stadium of Light desde las 14:00 hs (CDXM). El local tiene la chance de escalar hasta la quinta posición con un triunfo, mientras que los comandados por Pep Guardiola están obligados a ganar para no perderle pisada al líder, Arsenal.

Ambos equipos vienen llevando adelante una buena campaña liguera y todo apunta a que será un atractivo encuentro, aunque con algunas bajas por futbolistas que se encuentran disputanda la Copa Africana de Naciones, como es el caso de Bertrand Traoré, Reinildo, Omar Marmoush o Rayan Ait Nouri, entre otros.

Por eso, los entrenadores no podrán alinear lo mejor para el cotejo de esta tarde, aunque es un hecho que sí tendremos estrellas de primer nivel como Erling Haaland, Granit Xhaka, Phil Foden o Rayan Cherki. A continuación, conoce las alineaciones.

Alineación confirmada de Sunderland

  • Robin Roefs
  • Trai Hume
  • Nordi Mukiele
  • Omar Alderete
  • Dennis Cirkin
  • Granit Xhaka
  • Lutsharel Geertruida
  • Enzo Le Fee
  • Eliezer Mayenda
  • Simon Adingra
  • Brian Brobbey
Alineación confirmada de Manchester City

  • Gianlugi Donnarumma
  • Matheus Nunes
  • Rúben Dias
  • Nathan Ake
  • Nico O’Reilly
  • Bernardo Silva
  • Nico González
  • Savinho
  • Rayan Cherki
  • Erling Haaland
  • Phil Foden
