La jornada 19 de la Premier League 2025-26 se cierra este jueves 1° de enero con el choque entre Sunderland y Manchester City en el Stadium of Light desde las 14:00 hs (CDXM). El local tiene la chance de escalar hasta la quinta posición con un triunfo, mientras que los comandados por Pep Guardiola están obligados a ganar para no perderle pisada al líder, Arsenal.

Ambos equipos vienen llevando adelante una buena campaña liguera y todo apunta a que será un atractivo encuentro, aunque con algunas bajas por futbolistas que se encuentran disputanda la Copa Africana de Naciones, como es el caso de Bertrand Traoré, Reinildo, Omar Marmoush o Rayan Ait Nouri, entre otros.

Por eso, los entrenadores no podrán alinear lo mejor para el cotejo de esta tarde, aunque es un hecho que sí tendremos estrellas de primer nivel como Erling Haaland, Granit Xhaka, Phil Foden o Rayan Cherki. A continuación, conoce las alineaciones.

Alineación confirmada de Sunderland

Robin Roefs

Trai Hume

Nordi Mukiele

Omar Alderete

Dennis Cirkin

Granit Xhaka

Lutsharel Geertruida

Enzo Le Fee

Eliezer Mayenda

Simon Adingra

Brian Brobbey

Alineación confirmada de Manchester City

Gianlugi Donnarumma

Matheus Nunes

Rúben Dias

Nathan Ake

Nico O’Reilly

Bernardo Silva

Nico González

Savinho

Rayan Cherki

Erling Haaland

Phil Foden