Vaya si esta segunda mitad del 2024 ha sido una montaña rusa de emociones para Rodri, una de las figuras del Manchester City y la Premier League. Tras recibir la peor noticia que puede recibir un futbolista (sufrir la rotura de ligamentos cruzados), recibió una de las más grandiosas: ganó el Balón de Oro.

El talentoso mediocampista del Manchester City venció a Vinicius Jr y Jude Bellingham , segundo y tercero respectivamente dentro del podio del trofeo de France Football, y se consagró como el mejor jugador de la temporada 2023-24 de todo el planeta, en uno de los años más brillantes de su carrera.

Si bien Rodri es un futbolista que dentro y fuera del campo es de ‘perfil bajo’, ya que se concentra en el juego y no en el show o en hacerse notar, en la intimidad se rebela y se permite disfrutar junto a sus seres queridos. Así lo mostró en los festejos de sus últimas coronaciones con el City y también lo hizo anoche tras conquistar el Balón de Oro en París.

Publicidad

Publicidad

ver también Se filtran los primeros votos para el Balón de Oro 2024: qué votó el periodista de cada país

Un Balón de Oro no se gana todos los días y así lo entendió el ‘cerebro’ de los Citizens y de España, que pese a tener que movilizarse con muletas como parte de la rehabilitación de su lesión, festejó a lo grande el premio conseguido en el Teatro de Chatelet este lunes por la tarde. Mientras que en el acto se lo vio emocionado y respetuoso con la ocasión, luego realizó una fiesta privada con sus más cercanos.

Rodri y su Balón de Oro ganado en París [Foto: Ballon D’Or]

En videos compartidos por las redes oficiales del Manchester City, se pudo observar a Rodri en un salón junto a familiares, amigos y también compañeros del equipo inglés, que formaron parte de la celebración. Allí, se lo ve al volante cantando uno de sus hits: “Rodri is on fire”, una re-versión de la canción ‘Freed from Desire’ pero cuya letra fue cambiada por Jack Grealish hace poco más de un año en el vestidor del City. A partir de allí, se volvió en una costumbre.

Publicidad