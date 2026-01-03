Es tendencia:
¿Por qué no juega Pedri en Espanyol vs. Barcelona por LaLiga 2025-26?

Pedri no es titular con Barcelona ante Espanyol, en el partido correspondiente a la Jornada 18 de LaLiga.

Por Patricio Hechem

Barcelona juega este sábado 3 de enero su primer partido del año. El mismo será frente al Espanyol, el rival de la ciudad, en un encuentro correspondiente a la Jornada 18 de LaLiga. Pase lo que pase en el resultado, el conjunto culé se mantendrá como el único líder.

Sin embargo, está claro que el Barcelona buscará iniciar el año con un triunfo. Pero la alineación inicial apareció con una sorpresa: la ausencia de Pedri. El español es uno de los futbolistas más importantes del equipo y no está presente como titular.

¿Pedri está lesionado?

Pedri no tiene una lesión específica sino que ha sufrido en los últimos días problemas musculares. Es por eso que por ejemplo no jugó frente al Villarreal en el último encuentro del Barcelona en 2025 y también por esto se explica su suplencia ante Espanyol.

Lo positivo para Hansi Flick es que Pedri ante el Villarreal ni siquiera estuvo en la banca, pero este sábado contra el Espanyol sí estará presente como suplente. Así que hay posibilidades de que el centrocampista español sume minutos en la segunda mitad.

De todos modos, la temporada es larga y Pedri es uno de tres jugadores más importantes, por lo que Hansi Flick debe no tomar riesgos con el centrocampista. Pase lo que pase, Barcelona seguirá como líder de LaLiga por delante de Real Madrid.

En síntesis

  • Pedri es suplente ante Espanyol debido a recientes problemas musculares.
  • El mediocampista estará en el banco de suplentes disponible para Hansi Flick.
  • Barcelona disputa la Jornada 18 de LaLiga este sábado 3 de enero.
