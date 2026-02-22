¿Por qué no juegan Pedri y Marcus Rashford en Barcelona vs. Levante por LaLiga 2025-26?

Barcelona recibe a Levante por la jornada 25 de LaLiga 2025-26 en un encuentro clave para la pelea por el liderato. El equipo de Hansi Flick sabe que no puede dejar más puntos en el camino si quiere recuperar la cima tras la derrota de Real Madrid.

En la previa, una de las grandes dudas pasaba por la presencia de Pedri y Marcus Rashford. Ambos futbolistas venían de atravesar problemas físicos que los marginaron de los últimos compromisos del equipo y su situación generaba expectativa entre los aficionados.

El club informó que tanto Rashford como Pedri recibieron el alta médica tras superar sus respectivas lesiones. Sin embargo, Flick optó por no acelerar su regreso como titulares y decidió dejarlos en el banquillo para este compromiso, priorizando la cautela en un tramo exigente de la temporada.

La idea del cuerpo técnico es que puedan sumar minutos progresivamente y recuperar ritmo de competencia. No se descarta que tengan participación hoy y que, en los próximos partidos, vuelvan a meterse en el once inicial si el entrenador los considera necesarios.

Mientras tanto, el Barcelona sale al campo con un equipo competitivo y con variantes ofensivas para intentar imponer condiciones desde el arranque ante un Levante que necesita sumar para escapar de la zona baja.

Los 11 titulares de Barcelona

Joan García

Jules Koundé

Eric García

Gerard Martín

João Cancelo

Marc Bernal

Frenkie de Jong

Dani Olmo

Lamine Yamal

Robert Lewandowski

Raphinha

En síntesis