¿Por qué no juegan Pedri y Robert Lewandowski en Girona vs. Barcelona por la Jornada 24 de LaLiga 2025-26?

El volante español y el delantero polaco no serán titulares en el partido de los Blaugranas ante los Tozudos por la Primera División de España.

Por Agustín Zabaleta

Por la Jornada 24 de LaLiga 2025-26Girona y Barcelona se enfrentan este lunes 16 de febrero desde las 14:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Municipal de Montilivi de la ciudad de Gerona. Ambos equipos van por la victoria para acercarse a sus objetivos.

Para este partido, el director técnico Hans-Dieter Flick no contará con dos jugadores que suele ser titular. El volante español Pedri y el delantero polaco Robert Lewandowski no serán parte del compromiso. Mientras el primero aún no se terminó de recuperar de una lesión, el segundo estará en el banquillo.

¿Quiénes serán los reemplazos de Pedri y Robert Lewandowski en Girona vs. Barcelona?    

Con esta noticia, el mediocentro Fermín López y el delantero Ferrán Torres serán los titulares en este compromiso. Ambos sumarán minutos para demostrarle al entrenador que pueden ser considerados para los desafíos venideros del equipo catalán.

¿Cuál será la alineación de Barcelona vs. Girona sin Pedri y Robert Lewandowski? 

Sin Pedri y Robert Lewandowski, el conjunto blaugrana formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Tozudos: J.García; Koundé, Cubarsí, E.García, Martín; Olmo, De Jong, López,; Yamal, Torres y Raphinha.

¿Juega Pedri? Las alineaciones de Girona vs. Barcelona por la Jornada 24 de LaLiga 2025-26

¿Juega Pedri? Las alineaciones de Girona vs. Barcelona por la Jornada 24 de LaLiga 2025-26

Agustín Zabaleta
