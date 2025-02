Warriors publicó el primer problema que tiene Jimmy Butler siendo compañero de Stephen Curry

Golden State Warriors volvió a tener vida en la temporada NBA 2024-25. Y no es por exagerar… Con la llegada de una estrella de la talla de Jimmy Butler, el ambiente cambió de tal forma que hasta se dieron el lujo de publicar el primer problema que tiene el nuevo compañero estelar de Stephen Curry.

Publicidad

Publicidad

Cuando se llegó a instalar la narrativa que los Warriors contemplarían poner a descansar a Curry y dar por perdida la temporada, llegó el momento de hacer un intercambio para volver a soñar con la clasificación a los Playoffs de la NBA 2025. Butler no era el apuntado, pero lo bien que les ha sentado.

Luego del no por parte de Kevin Durant, Warriors hizo el traspaso por Jimmy Butler en el que Miami Heat recibió a Andrew Wiggins, Kyle Anderson (terminó en Toronto Raptors) P.J. Tucker y el pick de primera ronda del Draft 2025, Utah Jazz recibió a Dennis Schröder (terminó en los Pistons) y Detroit Pistons obtuvo a Lindy Waters III y Josh Richardson.

El camino de Butler en Golden State Warriors empezó solo con buenos noticias y tras los seis primeros partidos promedió por juego 20 puntos, 5.5 asistencias y 5.7 rebotes. Todo parecía color de rosa con el seis veces All-Star de la NBA e incluso tuvo un gran debut en el primer partido jugando como local, pero… ¡Apareció el primer problema!

Publicidad

Publicidad

El primer problema que tiene Jimmy Butler en Golden State Warriors

Draymond Green y Jimmy Butler. (Foto: Getty Images)

Luego de debutar con 18 puntos en el primer partido que jugaba en el estadio Chase Center como compañero de Stephen Curry, Butler apareció en un video publicado por los Warriors confesando el primer problema que tiene tras llegar al equipo de San Francisco. “El primer juego como ‘Dub’ siempre es bueno. Ahora tengo que encontrar un lugar donde vivir. No tengo dónde vivir aquí“, confesó el alero.

ver también Ni Curry se enteró: Warriors acordó la llegada de un nuevo refuerzo en pleno partido de la NBA

La reacción de Stephen Curry cuando se enteró que iba a jugar con Jimmy Butler

“Parece que tiene fe. Eso es todo, Steph, parece que tiene fe. Me dijo en Utah después del intercambio, me miró y dijo: ‘Hombre, es una locura porque me di cuenta de que esto es todo’. Y dije: ‘Hagámoslo’. Fue un momento emotivo”, reveló Draymond Green sobre la reacción de Curry al saber que es la última oportunidad que tendrá para ir por un quinto título de la NBA. Así lo ve ‘El Chef’.

Publicidad

Publicidad