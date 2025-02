Esto hizo Anthony Davis cuando un fan de Lakers le pidió un autógrafo tras el traspaso de Luka Doncic

Dio, sigue y seguirá dando de qué hablar. No por nada fue uno de los intercambios más grandes en la historia de la NBA. En esta ocasión, fue Anthony Davis el protagonista de una reacción con miles de reproducciones cuando un pequeño fan de Los Angeles Lakers le pidió un autógrafo tras el traspaso de Luka Doncic.

AD empezaba a ser la gran figura de los Lakers en la temporada NBA 2024-25 al punto que se animó a pedir un pívot como refuerzo para poder tener más actuaciones como los 36 puntos que le anotó a Golden State Warriors el 25 de enero. ¿Qué pasó después?

Pasaron nueve días desde aquel pedido de Anthony Davis para que Los Angeles Lakers se reforzaran hasta que se dio el intercambio bomba. El compañero estelar de LeBron James, sin que le avisaran, pasó a ser jugador de Dallas Mavericks a cambio de Luka Doncic.

“Lo entiendo, y obviamente es un negocio y entiendo quién era Luka en esta franquicia, en esta ciudad. Nunca voy a restarle importancia a eso. Sé lo que signifiqué para la ciudad de Los Ángeles, así que no me sorprende la reacción de los fanáticos y la reacción de la ciudad. Pero es mi trabajo entrar, jugar baloncesto y hacer lo que se supone que debo hacer, y darles a los fanáticos esperanza y tranquilidad sobre por qué Nico Harrison (GM de los Mavericks) me trajo aquí“, dijo Davis en conferencia de prensa y su reacción estaba por llegar.

La reacción de Davis cuando un fan de Lakers le pidió un autógrafo tras el traspaso de Doncic

Anthony Davis, estrella de Dallas Mavericks. (Foto: Getty Images)

Cuando parecía que el boom del traspaso de Luka Doncic a Los Angeles Lakers había acabado, la cuenta de Instagram ‘Essentially Sports’ (Deportes Esencialmente) publicó el video de cómo Anthony Davis ignoraba a un fan de Los Angeles Lakers cuando le pidió un autógrafo después de su salida del equipo californiano. Solo tenía nueve años… ¡Video!

¿Anthony Davis jugará el juego Los Angeles Lakers vs. Dallas Mavericks?

Iba a ser uno de los grandes protagonistas del ruido que generaba este juego, pero… Davis no está disponible para el duelo Los Angeles Lakers vs. Dallas Mavericks del martes 25 de enero a las 22:00 ET porque se está recuperando de una lesión en la ingle. El que sí está confirmado en el quinteto titular de los Lakers es Doncic.

