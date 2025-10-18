La Fecha FIFA llegó a su fin y el Barcelona vuelve a jugar este sábado por LaLiga. El conjunto culé viene de perder por 4-1 con el Sevilla en la última jornada, por lo que necesita recuperarse y buscará ganarle al Girona en el encuentro que comienza a las 08:15hs (CDMX).

El Barcelona ha tenido varios problemas en este inicio de temporada relacionados a las lesiones de algunos de sus jugadores. Hansi Flick no podrá contar con varios de ellos para este partido frente a Girona, como por ejemplo Raphinha y Robert Lewandowski.

Raphinha sufrió una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho y no juega desde el 25 de septiembre, día en el que el Barcelona le ganó a Real Oviedo en LaLiga. El delantero brasileño está en la última etapa de su recuperación.

Por su parte, Robert Lewandowski se lesionó con Polonia durante la Fecha FIFA. El Barcelona detalló que el delantero sufrió una rotura muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo y que estará entre tres y cinco semanas sin jugar partidos oficiales.

Además de Raphinha y Robert Lewandowski, Hansi Flick no puede contar para este partido con Dani Olmo, Joan García, Gavi y Ferrán Torres, entre otros, lo que indica la plaga de lesiones que está sufriendo el Barcelona en estos momentos de la temporada.

La alineación de Barcelona ante Girona