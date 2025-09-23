Por la Jornada 6 de la edición 2025-26 de LaLiga, Levante y Real Madrid se miden desde las 13:30 horas (Ciudad de México) en el Estadio Ciudad de Valencia de la ciudad homónima. Los dos equipos van en búsqueda de ganar para acercarse a sus respectivos objetivos.
El equipo a cargo de Julián Calero viene de una gran victoria en condición de visitante por 4-0 ante Girona, siendo además su primera victoria que le sirvió para salir de los puestos de descenso. Ahora, va por un buen resultado en su casa y ante su gente para seguir alejarse de esa parte baja de la tabla.
Del lado del equipo dirigido por Xabi Alonso, arriban con una buena victoria en casa por 2-0 ante Espanyol. Con 15 unidades, los Merengues marchan líderes del torneo con puntaje ideal. En los partidos anteriores convirtió 10 goles y recibió apenas 2.
La posible alineación de Levante vs. Real Madrid
- Mathew Ryan
- Jeremy Toljan
- Unai Elgezabal
- Matías Moreno
- Manu Sánchez
- Carlos Álvarez
- Oriol Rey
- Unai Vencedor
- Pablo Martínez
- Iván Romero
- Etta Eyong
- DT: Julián Calero
La posible alineación de Real Madrid vs. Levante
- Thibaut Courtois
- Dani Carvajal
- Éder Militão
- Dean Huijsen
- Fran García
- Federico Valverde
- Aurélien Tchouaméni
- Arda Güler
- Brahim Díaz
- Kylian Mbappé
- Vinícius Jr.
- DT: Xabi Alonso