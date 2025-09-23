Por la Jornada 6 de la edición 2025-26 de LaLiga, Levante y Real Madrid se miden desde las 13:30 horas (Ciudad de México) en el Estadio Ciudad de Valencia de la ciudad homónima. Los dos equipos van en búsqueda de ganar para acercarse a sus respectivos objetivos.

El equipo a cargo de Julián Calero viene de una gran victoria en condición de visitante por 4-0 ante Girona, siendo además su primera victoria que le sirvió para salir de los puestos de descenso. Ahora, va por un buen resultado en su casa y ante su gente para seguir alejarse de esa parte baja de la tabla.

Del lado del equipo dirigido por Xabi Alonso, arriban con una buena victoria en casa por 2-0 ante Espanyol. Con 15 unidades, los Merengues marchan líderes del torneo con puntaje ideal. En los partidos anteriores convirtió 10 goles y recibió apenas 2.

La posible alineación de Levante vs. Real Madrid

Mathew Ryan

Jeremy Toljan

Unai Elgezabal

Matías Moreno

Manu Sánchez

Carlos Álvarez

Oriol Rey

Unai Vencedor

Pablo Martínez

Iván Romero

Etta Eyong

DT: Julián Calero

La posible alineación de Real Madrid vs. Levante