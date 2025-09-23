Es tendencia:
¿Juega Vinícius Jr? Las probables alineaciones de Levante vs. Real Madrid por la Jornada 6 de LaLiga 2025-26

Los Granotas y los Merengues se enfrentan por una nueva jornada de la Primera División de España, donde ambos buscarán la victoria.

Por Agustín Zabaleta

Levante y Real Madrid se enfrentan por una nueva jornada de LaLiga
Por la Jornada 6 de la edición 2025-26 de LaLigaLevante y Real Madrid se miden desde las 13:30 horas (Ciudad de México) en el Estadio Ciudad de Valencia de la ciudad homónima. Los dos equipos van en búsqueda de ganar para acercarse a sus respectivos objetivos.

Xabi Alonso responde sobre las quejas de Vinicius tras su sustitución en Real Madrid vs. Espanyol

El equipo a cargo de Julián Calero viene de una gran victoria en condición de visitante por 4-0 ante Girona, siendo además su primera victoria que le sirvió para salir de los puestos de descenso. Ahora, va por un buen resultado en su casa y ante su gente para seguir alejarse de esa parte baja de la tabla.

Del lado del equipo dirigido por Xabi Alonso, arriban con una buena victoria en casa por 2-0 ante Espanyol. Con 15 unidades, los Merengues marchan líderes del torneo con puntaje ideal. En los partidos anteriores convirtió 10 goles y recibió apenas 2.

La posible alineación de Levante vs. Real Madrid

  • Mathew Ryan
  • Jeremy Toljan
  • Unai Elgezabal
  • Matías Moreno
  • Manu Sánchez
  • Carlos Álvarez
  • Oriol Rey
  • Unai Vencedor
  • Pablo Martínez
  • Iván Romero
  • Etta Eyong
  • DT: Julián Calero
No solo PSG: Real Madrid vuelve a ausentarse de la ceremonia del Balón de Oro y esta es la razón

La posible alineación de Real Madrid vs. Levante

  • Thibaut Courtois
  • Dani Carvajal
  • Éder Militão
  • Dean Huijsen
  • Fran García
  • Federico Valverde
  • Aurélien Tchouaméni
  • Arda Güler
  • Brahim Díaz
  • Kylian Mbappé
  • Vinícius Jr.
  • DT: Xabi Alonso
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
