Tottenham y Arsenal se enfrentan este domingo 22 de febrero en una nueva edición del gran derby de Londres. El partido, correspondiente a la Jornada 27 de la Premier League, es un encuentro muy importante para ambos equipos tanto para la lucha por el título por parte de los Gunners como por la pelea por no descender en el caso de los Spurs.
Sigue GRATIS y EN VIVO la previa de Tottenham vs. Arsenal: transmisión minuto a minuto de la Premier League 2025-26
Arsenal lídera el historial
Los Gunners acumulan una racha de cuatro victorias consecutivas contra el Tottenham y no pierden desde mayo de 2022.
Alineación confirmada del Tottenham
Alineación confirmada del Arsenal
Muchas ausencias en el partido
En Tottenham muchos jugadores no están disponibles: Cristian Romero, James Maddison, Dejan Kulusevski, Wilson Odobert, Rodrigo Bentancur, Mohammed Kudus, Richarlison, Kevin Danso, Ben Davies, Destiny Udogie y Lucas Bergvall.
Por el lado del Arsenal, la única baja confirmada es la de Mikel Merino y de Kai Havertz.
Partido fundamental
Es un duelo clave para ambos equipos.
Arsenal acumula dos empates consecutivos en la Premier League y necesita volver a ganar para ampliar la ventaja con Manchester City. Por su parte, Tottenham quiere dejar de pensar en la posibilidad del descenso y por eso busca sumar los 3 puntos.
¡Bienvenidos a la cobertura de Bolavip del derby de Londres entre Tottenham y Arsenal! El partido se disputa por la Jornada 27 de la Premier League 2025-26.