Las alineaciones confirmadas de Arsenal vs. Atlético de Madrid por la UEFA Champions League 2025-26

Esta semana se retoma la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025-26 y varios equipos quieren empezar a demostrar que son candidatos al título. Uno de los encuentros más atractivos será el que disputen Arsenal y Atlético de Madrid, que promete ser muy emocionante por el nivel de ambos conjuntos.

Desde las 13:00 hs de la CDMX, Arsenal recibirá al Atlético de Madrid en el Emirates Stadium por la tercera jornada del certamen. El partido es clave para ambos equipos que siempre son candidatos a pelear por el título gracias a la plantilla con la que cuentan.

Los Gunners llegan con puntaje perfecto hasta el momento tras ganar los dos primeros partidos que jugaron. En su primer encuentro vencieron 2-0 al Athletic de Bilbao en condición de visitante, mientras que en el segundo se impusieron 2-0 al Olympiacos en casa, mostrando un gran nivel defensivo y ofensivo.

Los Colchoneros, por su parte, ganaron un partido y perdieron el otro. En la primera jornada cayeron 3-2 ante Liverpool en Anfield y luego golearon 5-1 al Eintracht Frankfurt.

Alineación del Arsenal

David Raya

Jurriën Timber

William Saliba

Gabriel Magalhães

Myles Lewis-Skelly

Martín Zubimendi

Declan Rice

Eberechi Eze

Bukayo Saka

Gabriel Martinelli

Viktor Gyökeres

Alineación del Atlético de Madrid