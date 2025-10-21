Es tendencia:
Las alineaciones confirmadas de Arsenal vs. Atlético de Madrid por la UEFA Champions League 2025-26

Los Gunners reciben a los Colchoneros por la tercera jornada de la Champions League en busca de tres puntos importantes.

Por Ramiro Canessa

Arsenal vs. Atlético Madrid por la Champions League.
© Getty ImagesArsenal vs. Atlético Madrid por la Champions League.

Esta semana se retoma la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025-26 y varios equipos quieren empezar a demostrar que son candidatos al título. Uno de los encuentros más atractivos será el que disputen Arsenal y Atlético de Madrid, que promete ser muy emocionante por el nivel de ambos conjuntos.

Polémica en Colombia por la actitud de Luis Díaz tras Bayern Múnich vs. Dortmund: ''Era un poco de respeto''

Polémica en Colombia por la actitud de Luis Díaz tras Bayern Múnich vs. Dortmund: ''Era un poco de respeto''

Desde las 13:00 hs de la CDMX, Arsenal recibirá al Atlético de Madrid en el Emirates Stadium por la tercera jornada del certamen. El partido es clave para ambos equipos que siempre son candidatos a pelear por el título gracias a la plantilla con la que cuentan.

Los Gunners llegan con puntaje perfecto hasta el momento tras ganar los dos primeros partidos que jugaron. En su primer encuentro vencieron 2-0 al Athletic de Bilbao en condición de visitante, mientras que en el segundo se impusieron 2-0 al Olympiacos en casa, mostrando un gran nivel defensivo y ofensivo.

Los Colchoneros, por su parte, ganaron un partido y perdieron el otro. En la primera jornada cayeron 3-2 ante Liverpool en Anfield y luego golearon 5-1 al Eintracht Frankfurt.

Hijo de Cristiano Ronaldo recibe la noticia que lo acerca a lo que muchos fanáticos del futbol quieren vivir

Hijo de Cristiano Ronaldo recibe la noticia que lo acerca a lo que muchos fanáticos del futbol quieren vivir

Alineación del Arsenal

  • David Raya
  • Jurriën Timber
  • William Saliba
  • Gabriel Magalhães
  • Myles Lewis-Skelly
  • Martín Zubimendi
  • Declan Rice
  • Eberechi Eze
  • Bukayo Saka
  • Gabriel Martinelli
  • Viktor Gyökeres

Alineación del Atlético de Madrid

  • Jan Oblak
  • José María Giménez
  • Marcos Llorente
  • Dávid Hancko
  • Robin Le Normand
  • Koke
  • Pablo Barrios
  • Giuliano Simeone
  • Nico Williams
  • Alexander Sørloth
  • Julián Álvarez
ramiro canessa
Ramiro Canessa
