Las alineaciones confirmadas de Arsenal vs. Atlético de Madrid por la UEFA Champions League 2025-26

Esta semana se retoma la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025-26 y varios equipos quieren empezar a demostrar que son candidatos al título. Uno de los encuentros más atractivos será el que disputen Arsenal y Atlético de Madrid, que promete ser muy emocionante por el nivel de ambos conjuntos.
Desde las 13:00 hs de la CDMX, Arsenal recibirá al Atlético de Madrid en el Emirates Stadium por la tercera jornada del certamen. El partido es clave para ambos equipos que siempre son candidatos a pelear por el título gracias a la plantilla con la que cuentan.
Los Gunners llegan con puntaje perfecto hasta el momento tras ganar los dos primeros partidos que jugaron. En su primer encuentro vencieron 2-0 al Athletic de Bilbao en condición de visitante, mientras que en el segundo se impusieron 2-0 al Olympiacos en casa, mostrando un gran nivel defensivo y ofensivo.
Los Colchoneros, por su parte, ganaron un partido y perdieron el otro. En la primera jornada cayeron 3-2 ante Liverpool en Anfield y luego golearon 5-1 al Eintracht Frankfurt.
Alineación del Arsenal
- David Raya
- Jurriën Timber
- William Saliba
- Gabriel Magalhães
- Myles Lewis-Skelly
- Martín Zubimendi
- Declan Rice
- Eberechi Eze
- Bukayo Saka
- Gabriel Martinelli
- Viktor Gyökeres
Alineación del Atlético de Madrid
- Jan Oblak
- José María Giménez
- Marcos Llorente
- Dávid Hancko
- Robin Le Normand
- Koke
- Pablo Barrios
- Giuliano Simeone
- Nico Williams
- Alexander Sørloth
- Julián Álvarez