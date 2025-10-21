Así quedó la tabla de posiciones de la UEFA Champions League tras las goleadas de Barcelona, PSG y Arsenal

La tercera jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025-26 comenzó con mucha intensidad y varios encuentros que dejaron grandes sensaciones en el comienzo de la semana. La competencia más importante de clubes de Europa sigue demostrando por qué es tan apasionante y cada vez se empiezan a definir los equipos que sueñan con la clasificación a los octavos de final.

Uno de los duelos más destacados del día fue el del Barcelona, que logró recuperarse tras la derrota sufrida hace unos días ante el Paris Saint-Germain. El conjunto catalán volvió al triunfo con un contundente 6-1 frente al Olympiacos y se mantiene con vida en su grupo, mostrando una mejora en el rendimiento colectivo.

En otro encuentro disputado este martes, el Kairat Almaty y el Pafos FC igualaron sin goles en un partido cerrado, con pocas emociones y en el que ninguno de los dos pudo aprovechar las oportunidades que tuvo para sumar tres puntos importantes.

Más tarde se completó el resto de la jornada con una serie de cruces que alteraron la tabla. En uno de los partidos más esperados, Arsenal se midió ante Atlético de Madrid en Londres y goleó 4-0, mientras que también se enfrentaron Villarreal vs. Manchester City en lo que fue victoria 2-0 del equipo inglés. PSV Eindhoven sorprendió y le ganó 6-2 al Napoli. Bayer Leverkusen perdió en casa 7-2 ante el campeón defensor, Paris Saint-Germain y Copenhagen perdió 4-2 ante Borussia Dortmund.

Además, el Newcastle buscaba imponer su localía frente al Benfica y lo hizo tras ganar 3-0, mientras que el Union Saint-Gilloise recibió al Inter de Milán y perdió por 4-0.

Tabla de posiciones de la Champions League