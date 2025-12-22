Es tendencia:
¿Ya no los quieren? El mensaje de la afición del Real Oviedo al Grupo Pachuca: “Más futbol y….”

Los Carbayones enviaron un mensaje a los dueños del club a través de una contundente pancarta que se lució en las gradas.

Por Agustín Zabaleta

En el marco de la Jornada 17 de la edición 2025-26 de LaLiga, Real Oviedo empató 0-0 en condición de local ante Celta de Vigo y no logró salir de los puestos de descenso tras casi media temporada disputada. El malestar crece entre los seguidores del equipo.

Cabe recordar que el Grupo Pachuca adquirió el 51% de la institución albiazul en 2022. Y, tres años después, consiguieron el ansiado ascenso a la Primera División de España tras 24 años de ausencia. Pero no todo es color de rosas para los propietarios.

El equipo se encuentra en zona de descenso y le cuesta hacer pie en la máxima división del futbol español. Para hacer entrar en razón a los directivos, la afición de los Oviedistas se encargaron de marcar un límite para quienes toman las decisiones del club.

Así fue la pancarta que se observó en una de las tribunas dirigida a los directivos de la institución: “Pachuca: más futbol y menos negocio“, siendo un contundente mensaje con apenas 6 palabras. De esta manera, tiene una advertencia de cara a las decisiones futuras.

Y es que la institución ha pasado por varios cambios con jugadores y entrenadores que han tenido pasado en otros equipos del grupo como el mismo Pachuca o León. O que al menos han tenido cierto protagonismo en el futbol mexicano.

¿Cómo está siendo la temporada 2025-26 de Real Oviedo?

Tras 17 jornadas disputadas, Real Oviedo lleva cosechadas apenas 11 unidades, producto de apenas 2 victorias, 5 empates y 10 derrotas. Marcó 7 goles y recibió 16, quedando un saldo negativo de -19. Ocupa el 19° lugar, a 6 puntos de la salvación.

En síntesis

  • El Real Oviedo permanece en puestos de descenso tras empatar 0-0 contra el Celta de Vigo.
  • La afición exhibió una pancarta con el mensaje: “Pachuca: más futbol y menos negocio” debido al malestar.
  • El Grupo Pachuca posee el 51% de la institución española desde su adquisición en 2022.
