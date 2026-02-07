Los fanáticos de Real Oviedo y Rayo Vallecano se quedaron sin acción este fin de semana debido a las malas condiciones meteorológicas para llevar adelante el partido. El duelo estaba previsto para este sábado 7 de febrero a las 7:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio de Vallecas de la ciudad de Madrid.

Según un comunicado de LaLiga, “el terreno de juego no reúne las garantías necesarias para la celebración del encuentro en condiciones de seguridad”. De esta manera, el duelo por la Jornada 23 deberá jugarse en otro momento, pero cabe destacar que esta suspensión se dio apenas 4 horas antes del partido.

Esta decisión casi sobre la hora despertó la furia de Real Oviedo, pero sobre todo sus directivos, siendo Grupo Pachuca quien hoy es dueño de la institución albiazul. El club, mediante un comunicado se explayó sobre lo sucedido y las medidas que tomarán.

Así iniciaron: “El Club manifiesta su solidaridad y empatía con la plantilla, el cuerpo técnico y la afición del Rayo Vallecano ante la situación que atraviesan, hecha pública en el día de ayer mediante un comunicado de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE)“.

Y agregaron: “No obstante, esta decisión supone un perjuicio evidente para nuestra entidad, tanto desde el punto de vista deportivo como organizativo y económico, al haberse producido una vez efectuado el desplazamiento del equipo, así como para nuestros aficionados y los medios de comunicación que tenían previsto asistir al encuentro“.

Por último, manifestaron: “En este sentido, y a la vista de las circunstancias concurrentes, el Real Oviedo expresa su profundo malestar por el grave contratiempo generado y por la alteración sustancial de las condiciones de disponibilidad de jugadores que afecta directamente a nuestro equipo, teniendo en cuenta la situación clasificatoria y la relevancia de los puntos en disputa para ambas entidades“.

Así cerró el club español con las medidas a tomar: “En consecuencia, el Club anuncia que estudiará y ejercitará cuantas acciones reglamentarias resulten procedentes ante los organismos competentes, con el objetivo de salvaguardar el resultado del encuentro y garantizar unas condiciones competitivas equitativas“.

¿Cuándo se juega Rayo Vallecano vs. Real Oviedo por la Jornada 23 de La Liga 2025-26?

De acuerdo con la normativa vigente, se abrirá ahora un plazo para la presentación de propuestas de nueva fecha para la celebración del encuentro. Lo que sí está claro es que este sábado, los aficionados de Rayo y Oviedo se quedaron sin fútbol.

En síntesis

El duelo Real Oviedo vs Rayo Vallecano se suspendió por mal estado del terreno.

vs Rayo Vallecano se suspendió por mal estado del terreno. LaLiga anunció la cancelación del partido el 7 de febrero , cuatro horas antes del inicio.

, cuatro horas antes del inicio. Grupo Pachuca, dueño del Oviedo, estudiará acciones legales por perjuicios económicos y deportivos sufridos.

