El Real Oviedo había tenido un comienzo de semestre adverso en cuanto a los resultados, y necesitaba cuanto antes una victoria que le permitiese alejarse de los últimos lugares. Este martes, consiguió los tres puntos que necesitaba gracias a uno de sus flamantes fichajes: Salomón Rondón fue el salvador del equipo y le dio el triunfo agónico en Mestalla.

Publicidad

Publicidad

Los ‘Carbayones’ no tenían un desafío sencillo en esta jornada 7 de la Liga Española: para salir de la zona de descenso y tomar aire en la tabla de posiciones, tenían que usurpar la casa del Valencia, equipo que si bien hace tiempo no atraviesa su mejor presente deportivo ni institucional, en casa se hace fuerte y no era una prueba fácil.

Sin embargo, los Azules pudieron dar la sorpresa y remontar el juego tras haber iniciado debajo en el marcador: Valencia se había puesto en ventaja casi desde el vestidor con un tanto de Danjuma a los cuatro de la primera parte. Durante todo el encuentro había podido sostener la diferencia, pero en el final se despertó el Oviedo y lo dio vuelta a los 85′ y 86′ con goles de Ilic y el mencionado Rondón.

A falta de menos de cinco minutos para el final del tiempo reglamentario, Lucas habilitó a Salomón Rondón con un balón largo a la espalda de los centrales del Valencia, y el venezolano controló, remató y con un desvío fortuito la pelota se metió dentro del arco superando la resistencia del guardameta Agirrezabala, para hacer delirar al par de cientos de aficionados que viajaron hasta allí.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

De este modo, el ‘rey’ Salomón convirtió su primer gol con la camiseta del Real Oviedo desde su llegada al futbol español: únicamente había marcado uno en un amistoso ante Cultural Leonesa en la pretemporada, pero no lo había hecho de manera oficial como ahora. Con su anotación ante Valencia, se estrenó en la red con su nuevo equipo en el Viejo Continente.

Gracias al triunfo sobre la hora con el tanto del ex Pachuca, el Oviedo escapó de la famosa ‘zona roja’, salió de la zona de descenso directo y quedó ubicado en la 14° posición de LaLiga de España, con apenas 6 puntos (dos victorias y cuatro derrotas). Así, el artillero con pasado en los ‘Tuzos’ se transformó en el héroe de la semana y comienza a devolver la confianza de quienes le dieron la chance.

Publicidad

Publicidad