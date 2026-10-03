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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Portugal vs. Noruega por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Portugal y Noruega se enfrentan este domingo 4 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Portugal vs. Norway, Liga de Naciones
Portugal vs. Norway, Liga de Naciones

Portugal llega con puntaje perfecto a la fecha 4 de la Liga de Naciones y el domingo 4 de octubre puede sellar su paso a la siguiente instancia si le gana a Noruega.

Con 9 de 9 puntos y el primer lugar del grupo asegurado por ahora, Portugal se mide con un rival que ya la enfrentó hace apenas una semana. Para Noruega es casi la última chance de mantener alguna esperanza en la fase.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 12:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 15:45 hs
  • Colombia: 13:45 hs
  • Perú: 13:45 hs
  • Chile: 15:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El equipo portugués viene de un andar arrollador: goleó 4-2 a Dinamarca de visitante y antes había superado a esta misma Noruega por 2-1 también fuera de casa. Suma tres triunfos en fila y llega como único puntero de su zona, con una efectividad que lo pone como el gran candidato del grupo.

Noruega, en cambio, no logra levantar cabeza. Cayó 1-2 ante Gales y antes había perdido justamente contra Portugal por el mismo marcador, así que llega a este cruce con apenas 3 puntos y la necesidad urgente de sumar para no quedar al margen de la pelea.

El historial entre Portugal y Noruega

El historial entre ambos es una ventaja clara para los portugueses: de los 11 antecedentes ganaron 8, Noruega apenas pudo quedarse con uno y hubo dos empates. La diferencia de gol también habla por sí sola, 16 a 6 a favor de Portugal. El antecedente más fresco es justamente el de esta misma Liga de Naciones, cuando Portugal se impuso 2-1 hace apenas unos días.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
27/09/2026Noruega vs. Portugal1-2UEFA Nations League
29/05/2016Portugal vs. Noruega3-0Friendlies
04/06/2011Portugal vs. Noruega1-0UEFA European Championship Qualifiers
07/09/2010Noruega vs. Portugal1-0UEFA European Championship Qualifiers
10/09/2003Noruega vs. Portugal0-1Friendlies
20/04/1994Noruega vs. Portugal0-0Friendlies
10/02/1993Portugal vs. Noruega1-1Friendlies
01/11/1979Portugal vs. Noruega3-1UEFA European Championship Qualifiers
09/05/1979Noruega vs. Portugal0-1UEFA European Championship Qualifiers
12/11/1967Portugal vs. Noruega2-1UEFA European Championship Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Kosovo vs. AustriaDomingo 4 de octubre10:0013:0018:00
Irlanda vs. IsraelDomingo 4 de octubre12:4515:4520:45
Países Bajos vs. SerbiaDomingo 4 de octubre12:4515:4520:45
Grecia vs. AlemaniaDomingo 4 de octubre12:4515:4520:45
Gales vs. DinamarcaDomingo 4 de octubre12:4515:4520:45
Chipre vs. LetoniaLunes 5 de octubre10:0013:0018:00
Montenegro vs. ArmeniaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Rumania vs. SueciaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Bosnia y Herzegovina vs. PoloniaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Ucrania vs. HungríaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Irlanda del Norte vs. GeorgiaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Italia vs. TurquíaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Francia vs. BélgicaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Kazajistán vs. Islas FeroeMartes 6 de octubre08:0011:0016:00
Luxemburgo vs. BulgariaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Estonia vs. IslandiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Moldavia vs. EslovaquiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Bielorrusia vs. FinlandiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Albania vs. San MarinoMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Inglaterra vs. República ChecaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Croacia vs. EspañaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45

En síntesis

  • Portugal y Noruega se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Portugal suma 9 puntos tras vencer a Dinamarca, Noruega y Gales.
  • Noruega suma 3 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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