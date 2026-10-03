Dónde ver EN VIVO Portugal vs. Noruega por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Portugal llega con puntaje perfecto a la fecha 4 de la Liga de Naciones y el domingo 4 de octubre puede sellar su paso a la siguiente instancia si le gana a Noruega.
Con 9 de 9 puntos y el primer lugar del grupo asegurado por ahora, Portugal se mide con un rival que ya la enfrentó hace apenas una semana. Para Noruega es casi la última chance de mantener alguna esperanza en la fase.
Horario del partido
- México (CDMX): 12:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 15:45 hs
- Colombia: 13:45 hs
- Perú: 13:45 hs
- Chile: 15:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 2, Fubo, ViX, FOX One
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España
La actualidad de ambos equipos
El equipo portugués viene de un andar arrollador: goleó 4-2 a Dinamarca de visitante y antes había superado a esta misma Noruega por 2-1 también fuera de casa. Suma tres triunfos en fila y llega como único puntero de su zona, con una efectividad que lo pone como el gran candidato del grupo.
Noruega, en cambio, no logra levantar cabeza. Cayó 1-2 ante Gales y antes había perdido justamente contra Portugal por el mismo marcador, así que llega a este cruce con apenas 3 puntos y la necesidad urgente de sumar para no quedar al margen de la pelea.
El historial entre Portugal y Noruega
El historial entre ambos es una ventaja clara para los portugueses: de los 11 antecedentes ganaron 8, Noruega apenas pudo quedarse con uno y hubo dos empates. La diferencia de gol también habla por sí sola, 16 a 6 a favor de Portugal. El antecedente más fresco es justamente el de esta misma Liga de Naciones, cuando Portugal se impuso 2-1 hace apenas unos días.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|27/09/2026
|Noruega vs. Portugal
|1-2
|UEFA Nations League
|29/05/2016
|Portugal vs. Noruega
|3-0
|Friendlies
|04/06/2011
|Portugal vs. Noruega
|1-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|07/09/2010
|Noruega vs. Portugal
|1-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|10/09/2003
|Noruega vs. Portugal
|0-1
|Friendlies
|20/04/1994
|Noruega vs. Portugal
|0-0
|Friendlies
|10/02/1993
|Portugal vs. Noruega
|1-1
|Friendlies
|01/11/1979
|Portugal vs. Noruega
|3-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|09/05/1979
|Noruega vs. Portugal
|0-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|12/11/1967
|Portugal vs. Noruega
|2-1
|UEFA European Championship Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Kosovo vs. Austria
|Domingo 4 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Irlanda vs. Israel
|Domingo 4 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Países Bajos vs. Serbia
|Domingo 4 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Grecia vs. Alemania
|Domingo 4 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Gales vs. Dinamarca
|Domingo 4 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Chipre vs. Letonia
|Lunes 5 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Montenegro vs. Armenia
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Rumania vs. Suecia
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bosnia y Herzegovina vs. Polonia
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Ucrania vs. Hungría
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Irlanda del Norte vs. Georgia
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Italia vs. Turquía
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Francia vs. Bélgica
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Kazajistán vs. Islas Feroe
|Martes 6 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Luxemburgo vs. Bulgaria
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Estonia vs. Islandia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Moldavia vs. Eslovaquia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bielorrusia vs. Finlandia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Albania vs. San Marino
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Inglaterra vs. República Checa
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Croacia vs. España
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Portugal y Noruega se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Portugal suma 9 puntos tras vencer a Dinamarca, Noruega y Gales.
- Noruega suma 3 puntos en el torneo.