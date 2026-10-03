Dónde ver EN VIVO Portugal vs. Noruega por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Portugal y Noruega se enfrentan este domingo 4 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Portugal llega con puntaje perfecto a la fecha 4 de la Liga de Naciones y el domingo 4 de octubre puede sellar su paso a la siguiente instancia si le gana a Noruega.

Con 9 de 9 puntos y el primer lugar del grupo asegurado por ahora, Portugal se mide con un rival que ya la enfrentó hace apenas una semana. Para Noruega es casi la última chance de mantener alguna esperanza en la fase.

Horario del partido

México (CDMX): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 15:45 hs

15:45 hs Colombia: 13:45 hs

13:45 hs Perú: 13:45 hs

13:45 hs Chile: 15:45 hs

15:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El equipo portugués viene de un andar arrollador: goleó 4-2 a Dinamarca de visitante y antes había superado a esta misma Noruega por 2-1 también fuera de casa. Suma tres triunfos en fila y llega como único puntero de su zona, con una efectividad que lo pone como el gran candidato del grupo.

Noruega, en cambio, no logra levantar cabeza. Cayó 1-2 ante Gales y antes había perdido justamente contra Portugal por el mismo marcador, así que llega a este cruce con apenas 3 puntos y la necesidad urgente de sumar para no quedar al margen de la pelea.

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El historial entre Portugal y Noruega

El historial entre ambos es una ventaja clara para los portugueses: de los 11 antecedentes ganaron 8, Noruega apenas pudo quedarse con uno y hubo dos empates. La diferencia de gol también habla por sí sola, 16 a 6 a favor de Portugal. El antecedente más fresco es justamente el de esta misma Liga de Naciones, cuando Portugal se impuso 2-1 hace apenas unos días.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 27/09/2026 Noruega vs. Portugal 1-2 UEFA Nations League 29/05/2016 Portugal vs. Noruega 3-0 Friendlies 04/06/2011 Portugal vs. Noruega 1-0 UEFA European Championship Qualifiers 07/09/2010 Noruega vs. Portugal 1-0 UEFA European Championship Qualifiers 10/09/2003 Noruega vs. Portugal 0-1 Friendlies 20/04/1994 Noruega vs. Portugal 0-0 Friendlies 10/02/1993 Portugal vs. Noruega 1-1 Friendlies 01/11/1979 Portugal vs. Noruega 3-1 UEFA European Championship Qualifiers 09/05/1979 Noruega vs. Portugal 0-1 UEFA European Championship Qualifiers 12/11/1967 Portugal vs. Noruega 2-1 UEFA European Championship Qualifiers

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Kosovo vs. Austria Domingo 4 de octubre 10:00 13:00 18:00 Irlanda vs. Israel Domingo 4 de octubre 12:45 15:45 20:45 Países Bajos vs. Serbia Domingo 4 de octubre 12:45 15:45 20:45 Grecia vs. Alemania Domingo 4 de octubre 12:45 15:45 20:45 Gales vs. Dinamarca Domingo 4 de octubre 12:45 15:45 20:45 Chipre vs. Letonia Lunes 5 de octubre 10:00 13:00 18:00 Montenegro vs. Armenia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Rumania vs. Suecia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Bosnia y Herzegovina vs. Polonia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Ucrania vs. Hungría Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Irlanda del Norte vs. Georgia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Italia vs. Turquía Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Francia vs. Bélgica Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Kazajistán vs. Islas Feroe Martes 6 de octubre 08:00 11:00 16:00 Luxemburgo vs. Bulgaria Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Estonia vs. Islandia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Moldavia vs. Eslovaquia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Bielorrusia vs. Finlandia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Albania vs. San Marino Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Inglaterra vs. República Checa Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Croacia vs. España Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45

En síntesis