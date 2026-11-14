Alineaciones de Noruega y Gales por la Liga de Naciones: formaciones probables

Noruega recibe a Gales este sábado 14 de noviembre desde las 11:00 de México, 14:00 de Argentina, 18:00 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Noruega viene de caer 1-2 ante Portugal y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos. Gales viene de caer 0-1 ante Dinamarca y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Noruega y Gales
Noruega (4-2-3-1): Orjan Ø. Nyland, Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Moller Wolfe, Sander Berge, Martin Odegaard, Patrick Berg, Andreas Schjelderup, Erling Haaland, Antonio Nusa. DT: Ståle Solbakken.
Gales (4-2-3-1): Danny Ward, Neco Williams, Chris Mepham, Ben Davies, Jay DaSilva, Rubin Colwill, Liam Cullen, Ethan Ampadu, Brennan Johnson, Daniel James, Harry Wilson. DT: Craig Bellamy.
La previa de Noruega y Gales: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 14 de noviembre
- Hora: 11:00 de México, 14:00 de Argentina, 18:00 de España
- Historial: 7 cruces — Noruega ganó 1, Gales ganó 4 y empataron 2
- Último antecedente: 01/10/2026: Gales 2-1 Noruega
- Próximo partido de Noruega: vs. Dinamarca, martes 17 de noviembre
- Próximo partido de Gales: vs. Portugal, martes 17 de noviembre