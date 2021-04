Entrenador de Golden State Warriors advierte la principal falla existente hoy en la NBA

En una actualidad de la National Basketball Association (NBA) ha basado su fortaleza en el tiro de tres puntos y en el talento individual de un grupo selecto de jugadores, el entrenador de Golden State Warriors, Steve Kerr, ha realizado una advertencia respecto de la principal falla que existe actualmente entre quienes compiten en la liga.

Tras la derrota de su equipo ante Minnesota Timberwolves por 126-114, donde fue ampliamente superado, entre otras cosas, en la realización de rebotes, tanto defensivos como ofensivos, aseguró que las estrellas no tienen compromiso en la zona pintada, es decir, no realizan buenos bloqueos para cerrar el rebote defensivo.

"Esta es la NBA moderna; los muchachos no encajan. Es así. Todas las noches en League Pass, veo lo mismo. Los jugadores dejan que los muchachos entren desde el lado débil y piensan, 'Yo'. Solo obtendré el rebote '. Es una enfermedad que está muy extendida en la NBA. El problema es que, si eres un equipo realmente pequeño como nosotros, te hará más daño que a otros equipos", aseguró el estratega de los Warriors.

La fuerte crítica de Steve Kerr a los jugadores de NBA



En ese mismo sentido crítico, Kerr advirtió que a la actual generación de jugadores no se les enseña sobre fundamentos básicos del básquetbol, sobre todo en materia defensiva, asegurando que muchos no tienen idea de cómo debe realizarse.

Steve Kerr (Getty)

"El nivel de habilidad de los jugadores es asombroso. Pero esas pequeñas cosas, como el balance defensivo en transición, se pasan por alto. Todas las noches veo que los equipos permiten que un tipo los supere en transición para anotar una bandeja. Lo hacemos todos", complementó el técnico de los Warriors.

Además, agregó que "si hicieras eso hace 25 años, tu entrenador te sacaría de la pista y no volverías a jugar. Ahora todo el mundo lo hace y, como entrenador, no puedes ir contra el mundo. Así que hay ciertas partes del juego que son simplemente diferentes, los jugadores no están tan concentrados en ellas. Y creo que es solo porque estamos en una época diferente".

Lee También