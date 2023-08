En el mundo de la NBA se enciende una vez más la polémica Michael Jordan vs. LeBron James. En esta ocasión, el seguidor de MJ con mayor popularidad en Estados Unidos fue acusado por parte del representante de ‘El Rey’ y tan grave fue lo que se dijo que le respondió con toda.

¡Oh, oh! A los nombres. Stephen A. Smith, periodista de ESPN que cuenta con más de 5.8 millones de seguidores en Twitter (X), no se cansa de explicar por qué Jordan es el mejor jugador de la historia. Sin embargo, el analista también reconoce lo hecho por LeBron y lo ubica como el segundo mejor de todos los tiempos. Esto no le gusta nada a Rich Paul.

“Nunca lo fue, nunca lo ha sido, ni nunca será más grande que Michael Jordan, nunca sucederá. LeBron tiene seis derrotas, LeBron no apareció en una final de la NBA que fue contra Dallas“, explicó Smith antes de que James se convirtiera en el máximo anotador en la historia de la NBA el 6 de febrero de 2023. La llama se empezaba a encender en el agente de la estrella de Los Angeles Lakers.

Al seguidor más popular de Jordan lo acusaron de insultar a LeBron y respondió con toda

Stephen A. Smith fue invitado al Podcast P de la estrella de la NBA Paul George y decidió revelar la picante conversación que tuvo con Rich Paul en la que lo acusaron de insultar a LeBron James por decir que es el segundo mejor jugador de la historia por detrás de Michael Jordan. ¡La respuesta fue épica!

“Lo tengo como el segundo mejor jugador en la historia del baloncesto. Lo tengo, por delante de Kareem (Abdul-Jabbar). Lo tengo detrás de nadie más que Jordan y le dije al propio Sr. Chirper, Rich Paul, mi muchacho, y dije, actúas como si eso fuera un insulto. Este tipo dijo: ‘Es un insulto’. Dije ‘Quítate de mi cara’. Exactamente lo que le dije. No quiero hablar más contigo. Cuando me trates como si estuviera faltando el respeto a un hombre llamándolo, en la historia del juego que comenzó en 1947, me dirás que estoy faltando el respeto a un hombre. Hombre, al tenerlo como el número 2 de todos los tiempos, te has vuelto loco. No te estoy hablando a ti”, confesó Smith en el Podcast con P sobre el agente de LeBron.