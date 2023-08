El legado de LeBron James superó una barrera que muchos pensarían que iba ser imposible: el fanatismo por Michael Jordan. Todo lo generó un polémico Top-10 de los mejores jugadores en la historia de la NBA que eligió la leyenda Julius Erving. No incluyeron a ‘El Rey’ y un fiel fanático de MJ no dudó en salir a defenderlo.

Erving explicó que no eligió ni a LeBron, ni a Stephen Curry entre sus 10 mejores jugadores en la historia de la NBA porque aún no se han retirado. Sin embargo, uno de los más fieles seguidores de Jordan le respondió a Dr. J y salió en defensa de las estrellas de Los Angeles Lakers y Golden State Warriors.

Stephen A. Smith, analista de ESPN, es uno de los periodistas más reconocidos de Estados Unidos y la ahora de elegir quién es el GOAT de la NBA se ha mantenido firme en escoger a Michael Jordan. No obstante, siempre ha reconocido la grandeza de LeBron James y por eso no dudó en salir a defenderlo.

Luego de afirmar que “LeBron James es el número dos de todos los tiempos y Michael Jordan es el número uno”, Smith defendió a ‘El Rey’ por ser descartado por Julius Erving con el argumento que lleva 20 años jugando al más alto nivel en la NBA.

Fiel seguidor de Jordan defiende a LeBron por ser descartado en el Top-10 de Dr. J

“No eligió a ningún jugador activo. Tiene derecho a tener su propia opinión, solo creo que está equivocado. No se puede tener una lista de los 10 mejores de todos los tiempos sin LeBron James. Tengo a LeBron James como uno de los dos mejores jugadores de todos los tiempos, ¿qué quieres decir con que no está en la lista? Hablas de que Steph no está en la lista. Steph ha estado en la liga por más de una década, tiene cuatro campeonatos. LeBron James lleva 20 años en la liga. Jugó más años que la mayoría de los jugadores que tenía el Dr. J en la lista, por lo que ciertamente la experiencia no es un problema allí”, le respondió Stephen A. Smith a Julius Erving en el programa First Take (Primera Toma), de ESPN.