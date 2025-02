Alianza Lima al día de hoy lo tiene bien cuidado, sabe cómo manejar esta proyección sorpresiva. Apareció como una ráfaga de luz y solución inmediata en defensa. Primero como defensor central, después de lateral por la derecha, y ahora último, parece quedarse con el puesto de volante marca. Todo esto es ahora mismo Erick Noriega, quien es el más feliz de todo por su presente superlativo. Por eso, habla con total autoridad.

¿Cómo ve el partido de vuelta por Copa Libertadores?

Sobre lo que será el partido contra Nacional de Paraguay, esto fue lo que mencionó: “Estoy contento por ganar en casa y marcar el primer gol. No había tenido la oportunidad de anotar, es mi primera vez en Matute y es una sensación muy bonita. Más que nada, la victoria es importante para la confianza que debemos tener el miércoles, que es una final también”.

Para el Samurai, lo que se está consiguiendo ahora mismo, es la consecuencia de la labor que viene completando Néstor Gorosito y sus ayudantes. Erick Noriega parece ser un volante de marca con mucha experiencia, gracias a su respaldo: “Con el trabajo del comando técnico y los compañeros, que me están aconsejando bastante, poco a poco me voy adaptando mejor. Me sentí más cómodo y quiero que siga siendo así”.

Erick Noriega celebrando su tanto. (Foto: Melanie Esther Palomino Aguilar).

De la misma manera, agradeció ser titular al día de hoy en la columna vertebral de Alianza Lima. Sabe bien que está en un nivel personal más que competitivo: “Sí (se sintió incómodo). Es normal, venía jugando de central muchos partidos, incluso de lateral, pero nunca de volante. Solo con Comerciantes Unidos jugué en esa posición. Ahora en Alianza tengo la oportunidad y queda demostrarlo siempre”.

Erick Noriega feliz en Alianza Lima. (Foto: Melanie Esther Palomino Aguilar).

¿Cuánto vale Erick Noriega?

Erick Noriega vale 700 mil euros actualmente, según informa el portal especializado en el mercado de pases, Transfermarkt. Siendo su monto más alto hasta la fecha, el defensa de 22 años cerró una gran temporada 2024 siendo titular en Alianza Lima y ganándose un espacio en la Selección Peruana. Depende también, como rinda en la presente Copa Libertadores.

¿Hasta cuándo tiene contrato Erick Noriega con Alianza Lima?

Erick Noriega tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2027. Fichando en julio del 2024, el defensa central, ahora volante de marca con Néstor Gorosito. Se unió al cuadro íntimo con 22 años y seguirá hasta que cumpla los 26 años. De no mediar inconvenientes, y si sigue en su franco ascenso. Tendrá la oportunidad de emigrar al extranjero y convertirse en un embajador del cuadro íntimo.

