De la mano de un rendimiento descomunal de LeBron James y Anthony Davis, Los Angeles Lakers regresó a la cima de la NBA tras ser el primer campeón del NBA In-Season Tournament (Torneo dentro de la Temporada). Y como si fuera poco, llegó otra buena noticia con el refuerzo que tendrán ‘El Rey’ y compañía después de ganar la Copa NBA.

No pueden estar pasando por un mejor momento. Desde que se conoció el premio a cada jugador y el entrenador del equipo campeón de la Copa NBA, LeBron se mentalizó a ir por esos $500.000 dólares. Incluso, el protagonista de esta historia también ganó este dinero sin jugar un solo minuto del torneo con los Lakers.

Mientras que Los Angeles Lakers vencía con categoría a Indiana Pacers por 123 a 109 en la final del NBA In-Season Tournament (Torneo dentro de la Temporada), en la transmisión oficial de ESPN nombraron al refuerzo que recuperará el equipo californiano para lo que resta de la temporada 2023-24. Viene de llegar a las Finales con Miami Heat.

A la hora de buscar en el roster de los Lakers los encargados de llevar y manejar el balón, D’Angelo Russell y Gabe Vincent son los elegidos. Incluso, el debate al inicio de la temporada NBA 2023-24 era quién iba a ser el base titular. Uno de ellos dos solo ha podido jugar cuatro partidos de la presente campaña con LeBron James.

Vicent llegó a Los Angeles Lakers como uno de los refuerzos estelares tras promediar por juego 11.4 puntos con Miami Heat en las Finales NBA 2023. El base alcanzó a jugar cuatro partidos junto a LeBron y Anthony Davis con un promedio por partido de 6 puntos, pero terminó en la lista de lesionados por un problema en la rodilla izquierda.

El refuerzo de Lakers que tendrá LeBron tras ser campeón de la Copa NBA

Bajo la premisa que no hay un mejor refuerzo que recuperar a un jugador con el que no podías contar por lesión, Shams Charania, del portal The Athletic, reveló que “Gabe Vincent tiene la esperanza de regresar tan pronto como el 18 de diciembre (lunes) para el partido en casa de los Lakers contra los Knicks, según fuentes de la liga”. Una adición estelar para que LeBron James, Anthony Davis y compañía sigan en lo más alto de la NBA.

¿Le está pesando la presión? Gabe Vincent habló de jugar en Los Angeles Lakers

Con la deuda pendiente de mostrar las condiciones que lo llevaron a las Finales de la NBA, Gabe Vicent le confesó al portal Sun Sentinel la diferencia entre jugar en Miami Heat y Los Angeles Lakers: “Es muy diferente. No importa dónde estés, los Lakers, ese nombre tiene mucho peso. Y luego el efecto LeBron, no se puede hablar de ese equipo sin hablar de él de esa manera. Es mucha atención. Son muchos ojos. No diría mejor o peor, es diferente“.

La decisión que tomaron los Lakers con la bandera de campeón de la Copa NBA

A pesar de que en primera instancia se había dicho que no lo harían, se conoció la decisión final. Según publicó Shams Charania, Los Angeles Lakers presentará y colgará un cartel exclusivo por al campeonato del NBA In-Season Tournament 2023 (Torneo dentro de la Temporada). Desde el 18 de diciembre esta bandera estará en el estadio Crypto.com Arena y será un cartel único al que se le van a añadir más títulos si vuelven a ganar la Copa NBA.