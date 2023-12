Una vez más quedó demostrado que el NBA In-Season Tournament (Torneo dentro de la Temporada) viene siendo todo éxito. Los Angeles Lakers enfrentó a Phoenix Suns por los cuartos de final y en el momento clutch del partido llegó un tiempo muerto por parte de LeBron James que desató la polémica en el mejor baloncesto del mundo.

¡A los hechos! Los Lakers perdieron una ventaja de 15 puntos y con 30 segundos por jugar llegaron a tener solo una unidad de ventaja. Austin Reaves, ojo con este nombre, apareció con un triple que tenía todo para ser la daga del partido, porque a falta de 15 segundos el equipo de Los Angeles se puso 105 a 101 en el marcador.

Sin embargo, Kevin Durant apretó el marcador tras un doble y con 11 segundos por jugar en el partido del 5 de diciembre de 2023 iba a llegar la polémica jugada. Reaves recibió una doble marca, perdió el balón y cuando todo apuntaba a que Phoenix Suns iba a empatar el partido con un doble, LeBron James apareció para salvar a Los Angeles Lakers con el pedido de un tiempo muerto.

¡Boom! Estalló la polémica porque según los jugadores de los Suns, LeBron pidió el tiempo fuera cuando el balón ya no estaba en posesión de Austin Reaves. ¿Cómo terminó la historia? Los Lakers le ganaron a Phoenix por 106 a 103, clasificaron a las semifinales de la Copa de la NBA y fueron acusados de ser favorecidos por los árbitros.

Mientras que Kevin Durant no justificó la derrota por el polémico tiempo muerto que le dieron a LeBron al decir que “esa no fue la pelota del juego. Esa es una jugada. Es un partido de 48 minutos. No me gusta quejarme de los cobros (de los árbitros)”; Frank Vogel y Devin Booker no pensaron igual. El base dijo que “el mundo entero lo vio (…) Los árbitros a veces fallan las decisiones, pero cuando son tan obvias, es difícil”, y el entrenador sostuvo que “es un balón suelto y el balón está fuera y no puedo pedir tiempo muerto por un balón suelto. No puedo hacerlo”.

Los árbitros dicen que no favorecieron a LeBron y los Lakers contra Phoenix Suns

Finalizó el partido entre Los Angeles Lakers y Phoenix Suns y el informe arbitral se mantuvo en la decisión que no favorecieron a LeBron James, Anthony Davis y compañía. “Durante el juego en vivo, el árbitro sintió que Los Ángeles todavía tenía posesión del balón cuando LeBron James solicitó el tiempo muerto. A través de la revisión del video posterior al juego en repetición en cámara lenta, vimos que Austin Reaves tenía su mano izquierda sobre el balón mientras estaba inmovilizado contra su pierna izquierda, lo que sí constituye control”, dijo Josh Tiven, jefe arbitral, cuando le preguntaron por qué se le concedió a ‘El Rey’ el tiempo fuera cuando parecía que su compañero no tenía posesión de la pelota.

Oficial: Lo que dijo la NBA sobre el polémico tiempo fuera de LeBron en Lakers vs. Suns

Llegó la palabra más esperada. Luego de conocer la versión de los protagonistas, la NBA se pronunció mediante el reporte de los últimos 2 minutos de juego sobre el polémico tiempo muerto que los árbitros le dieron a LeBron James. La liga afirmó que esto fue un cobro correcto a favor de Los Angeles Lakers porque “se le concede un tiempo muerto cuando Reaves (LAL) recupera el balón y lo clava contra su pierna, antes de volver a perderlo”. Mmm… ¿Te convencieron?